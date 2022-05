Ondek: Protest za vyššie platy zamestnancov školstva ostane odborársky

Bratislava 31. mája (TASR) - Protest Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku za vyššie platy zamestnancov v školstve a za lepšie podmienky v školách nielen pre zamestnancov, ale aj deti, žiakov a študentov zostane odborársky. A nebude stranícky. TASR o tom informoval predseda školských odborárov Pavel Ondek.



Protestné zhromaždenie sa uskutoční 15. júna o 13.30 h na Námestí SNP v Bratislave, následne je naplánovaný pochod pred Národnú radu SR. "Protestom chceme upozorniť vládu SR a poslancov Národnej rady SR a zároveň ich požiadať, aby už konečne rozhodli o rapídnom zvýšení financií do školstva," poznamenal Ondek. Podľa jeho slov tým zachránia školstvo a zvýšia motiváciu mladých ľudí pracovať v ňom.



Školskí odborári poukázali na to, že minister školstva Branislav Gröhling (SaS) aj minister financií Igor Matovič (OĽANO) ohlásili, že budú tiež protestovať. "Štrajková pohotovosť, protesty a štrajk sú naše nástroje, ktorými žiadame práve spomínaných ministrov o zvýšenie financií do školstva," dodal predseda školských odborárov.