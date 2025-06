Ondek: Školský rok priniesol bezpečnostné výzvy či rokovania o platoch

Bratislava 29. júna (TASR) - Uplynulý školský rok bol zaujímavý z viacerých hľadísk. Okrem bezpečnostných výziev priniesol aj dlhé rokovania o platoch školských zamestnancov. Pre TASR to zhodnotil predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.



„Bolo obdobie, keď sa museli riešiť bezpečnostné otázky na školách, ktoré boli spojené aj so psychickou záťažou nielen žiakov, ich rodičov, ale aj zamestnancov školy a učiteľov. Učitelia boli vystavení každý deň otázke, ktorá je pre nich veľmi dôležitá a prioritná, a to je výchova a vzdelávanie, ale pritom nemohli zabúdať ani na psychológiu a samotnú bezpečnosť žiakov,“ uviedol Ondek.



Dôležitou témou školského roka boli podľa neho aj rokovania medzi ministerstvom školstva, odborármi, zriaďovateľmi a ďalšími organizáciami o platoch zamestnancov v školstve. „Otázky, ktoré sa týkali napríklad kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, neboli doriešené tak rýchlo, ako zamestnanci očakávali. Dlho sa čakalo na podpis dohody, ktorá mala upraviť benefity aj navýšenie platov,“ skonštatoval. Pripomenul, že zvýšenie platov zamestnancov v školstve napokon schválila vláda aj parlament a novelu zákona už aj podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Navýšenie však podľa neho nedosiahlo úroveň, ktorú by odborári považovali za ideálnu. „Išlo o kompromis,“ dodal.



Medzi pozitíva zaradil aj podpis memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri, ktoré uzavreli školskí odborári a rezort školstva. „Dôležitou vecou je aj to, že bolo dohodnuté, že sa v školstve vytvorí platový automat. Už teraz je v štádiu rokovaní, už sú dané prvé základy a návrhy ako by to mohlo vyzerať. Máme na to viac ako rok, aby sme to mohli dosiahnuť v spokojnosti všetkých zamestnancov školstva,“ poznamenal. Za pozitívum považuje aj vytvorenie samostatnej tabuľky pre nepedagogických zamestnancov v školstve.