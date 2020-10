Ondek neschvaľuje pokles financií pre vysoké školy v návrhu rozpočtu

Bratislava 14. októbra (TASR) - Predsedovi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlovi Ondekovi sa vo vládou schválenom návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky v oblasti školstva nepozdáva pokles financií na vysoké školstvo. Rovnako v ňom nevidí financie na zvýšenie platov pedagógov.



Ministerstvo školstva má v budúcom roku 2021 hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo viac ako 3,57 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku ide o zvýšenie vo výške 173 miliónov eur. To vidí Ondek pozitívne. "Nevidím tam však zvýšenie platov. Nie je to to, čo sme očakávali. Bolo hovorené o skokovej zmene a každoročnom zvýšení platov a vyzerá to tak, že v roku 2021 bude nula," povedal pre TASR Ondek. Ako dodal, školskí odborári s tým nesúhlasia.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že v štátnom rozpočte sú navrhnuté napríklad financie určené na zatraktívnenie učiteľského povolania. Od budúceho roku má začať platiť aj povinné predprimárne vzdelávanie od piatich rokov, na túto oblasť bola v rozpočte podľa šéfa rezortu školstva vyčlenená suma vo výške 15 miliónov eur.



Na vysoké školstvo sú budúci rok navrhované zdroje v kapitolách rezortov školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva. Výdavky na vysoké školstvo medziročne klesajú na 863 miliónov eur. "Boli sme aj účastníkmi Slovenskej rektorskej konferencie, kde som bol s kolegom Miroslavom Habánom, ktorý má na starosti práve združenie vysokých škôl, a komunikovali o tejto veci," povedal Ondek. Poukázal na to, že v nasledujúcom období má dôjsť k optimalizácii siete vysokých škôl. "Pokiaľ to bude tak, že sa skráti rozpočet pre vysoké školy, sú ohrozené aj platy zamestnancov. S tým nesúhlasíme," dodal Ondek.