< sekcia Slovensko
Ondrejčák požaduje preradenie do režimu s najnižším stupňom stráženia
Právoplatne odsúdený niekdajší bos bratislavskej skupiny piťovcov Juraj Ondrejčák sa uchádza o preradenie do ústavu na výkon trestu s najnižším stupňom stráženia.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. februára (TASR) - Právoplatne odsúdený niekdajší bos bratislavskej skupiny piťovcov Juraj Ondrejčák sa uchádza o preradenie do ústavu na výkon trestu s najnižším stupňom stráženia. V pondelok o tom informoval jeho právny zástupca Ivan Mojžiš. O návrhu by mal rozhodovať Špecializovaný trestný súd.
„Klient sa uchádza, tak ako všetci ostatní, ktorí vykonali už určitú časť trestu, o preradenie do ústavu na výkon trestu s nižším stupňom stráženia. Má splnené formálne predpoklady a uchádza sa oprávnene po takej dlhej dobe výkonu trestu,“ podotkol Mojžiš.
Návrh bol pôvodne podaný na Mestskom súde Bratislava I, avšak podľa judikatúry Najvyššieho súdu SR je príslušným na rozhodnutie Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Mestský súd Bratislava I by mal preto na štvrtkovom (26. 2.) verejnom zasadnutí rozhodnúť o postúpení veci na ŠTS.
Pôvodne sa malo verejné zasadnutie uskutočniť už v pondelok, nestalo sa tak pre neúčasť jedného z členov senátu. „Prokuratúra vzniesla námietku vecnej nepríslušnosti Mestského súdu Bratislava I s tým, že o takomto návrhu má rozhodovať ŠTS,“ ozrejmil prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I Štefan Sedlák.
Ondrejčáka prezývaného Piťo už skôr odsúdili na 21 rokov a štyri mesiace nepodmienečne za členstvo v zločineckej skupine, vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy. Spolu s ďalšími mužmi ho zadržali v novembri 2011 pri rozsiahlej policajnej akcii. Súdy pri rozsudkoch zohľadnili aj Ondrejčákovu neskoršiu spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Piťovci mali základňu v bratislavskom Lamači, známi boli nosením oblečenia značiek Thor Steinar či Alpha Industries. Začali sa formovať koncom 90. rokov, keď už v hlavnom meste pôsobili iné zločinecké skupiny. Boli vojensky organizovaní a boli známi používaním automobilov značky Mercedes G.
„Klient sa uchádza, tak ako všetci ostatní, ktorí vykonali už určitú časť trestu, o preradenie do ústavu na výkon trestu s nižším stupňom stráženia. Má splnené formálne predpoklady a uchádza sa oprávnene po takej dlhej dobe výkonu trestu,“ podotkol Mojžiš.
Návrh bol pôvodne podaný na Mestskom súde Bratislava I, avšak podľa judikatúry Najvyššieho súdu SR je príslušným na rozhodnutie Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Mestský súd Bratislava I by mal preto na štvrtkovom (26. 2.) verejnom zasadnutí rozhodnúť o postúpení veci na ŠTS.
Pôvodne sa malo verejné zasadnutie uskutočniť už v pondelok, nestalo sa tak pre neúčasť jedného z členov senátu. „Prokuratúra vzniesla námietku vecnej nepríslušnosti Mestského súdu Bratislava I s tým, že o takomto návrhu má rozhodovať ŠTS,“ ozrejmil prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I Štefan Sedlák.
Ondrejčáka prezývaného Piťo už skôr odsúdili na 21 rokov a štyri mesiace nepodmienečne za členstvo v zločineckej skupine, vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy. Spolu s ďalšími mužmi ho zadržali v novembri 2011 pri rozsiahlej policajnej akcii. Súdy pri rozsudkoch zohľadnili aj Ondrejčákovu neskoršiu spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Piťovci mali základňu v bratislavskom Lamači, známi boli nosením oblečenia značiek Thor Steinar či Alpha Industries. Začali sa formovať koncom 90. rokov, keď už v hlavnom meste pôsobili iné zločinecké skupiny. Boli vojensky organizovaní a boli známi používaním automobilov značky Mercedes G.