Ondriska: Naegleriou sa nenakazíte prehltnutím kontaminovanej vody

Bratislava 22. júna (TASR) - Nakaziť sa slzovičkovkou zhubnou (Naegleria fowleri) nie je možné prehltnutím kontaminovanej vody, vylúčený je aj medziľudský prenos. Pre TASR to uviedol parazitológ František Ondriska z katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave. Upozornil, že v prípade zosnulého 11-ročného chlapca ide o prvý prípad amébovej meningoencefalitídy (PAM) na území Slovenska.



„Infekcie spôsobené parazitom Naegleria fowleri sa vyskytujú v teplejších oblastiach a v teplých mesiacoch jari a leta. Na našom území je tento aktuálny prípad prvým prípadom PAM, iné nie sú zdokumentované,“ objasnil. Dodal, že parazit sa vyskytuje celosvetovo vrátane v podmienkach mierneho pásma a darí sa mu v teplých sladkovodných jazerách, riekach i horúcich prameňoch.



Riziko infekcie je preto najčastejšie pri plávaní alebo potápaní sa v sladkej vode počas letných mesiacov. „K infekciám často dochádza pri dlhodobých horúčavách, keď sú vyššie teploty vody a nižšie hladiny. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sú zdokumentované nákazy z rekreačných vôd, ktoré neboli chlórované,“ priblížil Ondriska.



Konštatoval, že skoré štádium infekcie sa spravidla prejaví príznakmi podobnými chrípke, ako bolesť hlavy, horúčka, nevoľnosť a vracanie. „S postupujúcim ochorením sa môžu príznaky prejaviť stuhnutou šijou, zmätenosťou, stratou rovnováhy a halucináciami,“ objasnil parazitológ. Podľa jeho slov má infekcia veľmi rýchly priebeh - väčšina nakazených zomiera do niekoľkých dní od objavenia príznakov, pričom ochorenie často končí kómou a smrťou už na piaty deň.



Ondriska zdôraznil, že ak sa náhle objaví horúčka, silná bolesť hlavy, vracanie či stuhnutý krk, treba bezodkladne vyhľadať lekára, pretože ide o varovné príznaky, ktoré môžu ovplyvniť ďalší priebeh ochorenia. „Toto je obzvlášť dôležité, ak je v anamnéze kúpanie v teplej sladkej vode, kde sa Naegleriám veľmi darí. Vysoká úmrtnosť súvisí s rýchlosťou diagnostiky a včasného nasadenia špecifickej liečby, čo sa u drvivej väčšiny prípadov nedarí splniť,“ podotkol.



Parazitológ v rámci preventívnych opatrení odporučil pri skákaní alebo potápaní sa v sladkých vodách zabrániť vniknutiu vody do nosa, keďže vstupnou bránou infekcie je nosová sliznica. Rovnako radí neponárať sa v horúcich prameňoch a držať hlavu nad vodou. „Pri kúpaní v plytkých vodách je potrebné vyvarovať sa čľapkaniu, kopaniu, víreniu vody, pre potenciálne riziko prítomnosti a infekcie Naegleriami,“ poznamenal.



Pri preplachovaní dutín tiež odporúča používať destilovanú alebo prevarenú vodu. „Aj keď veľmi zriedka, ale sú zdokumentované prípady úmrtí ľudí po vyplachovaní dutín vodou z vodovodu obsahujúcou parazitické meňavky Naegleria fowleri a Acanthamoeba,“ objasnil.



Zosnulý chlapec, ktorý sa nakazil Naegleriou, sa začiatkom júna zúčastnil na plaveckom výcviku na kúpalisku Vadaš v Štúrove. Laboratórne analýzy vzoriek vody z bazénov predbežne potvrdili prítomnosť viacerých druhov améb v ôsmich vzorkách z desiatich, ktoré boli odobraté na kúpalisku. Areál termálneho kúpaliska je preventívne zatvorený od nedele 15. júna.