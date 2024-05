Ondruš: Hlas-SD by odmietol opätovnú nomináciu von der Leyenovej

Bratislava 10. mája (TASR) - Hlas-SD v prípade zisku mandátov v európskom parlamente odmietne opätovnú nomináciu súčasnej predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej na tento post. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol kandidát strany do eurovolieb Branislav Ondruš. Poukázal pritom na to, že v súvislosti s nákupom vakcín proti ochoreniu COVID-19 porušila európsku legislatívu.



"Čelí niekoľkým súdnym procesom, ako aj vyšetrovaniu úradu európskeho prokurátora pre poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Zásadné porušenie európskej legislatívy konštatoval európsky dvor audítorov aj úrad európskeho ombudsmana," poznamenal. Tvrdí, že predsedníčka EK vedome porušuje svoje zákonné povinnosti a zatajuje zásadné informácie o najväčšom tendri EÚ na nákup vakcín v hodnote 35 miliárd eur.



Ondruš podotkol, že von der Leyenová čelí obvineniam v súvislosti s nákupom vakcín už takmer tri roky a stále odmieta zverejniť kľúčovú komunikáciu medzi ňou a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer Albertom Bourlom. Tvrdí, že po nej narástla cena vakcín.



Skritizoval, že von der Leyenová je aj napriek tomu naďalej na slobode, predsedníčkou EK aj oficiálnou kandidátkou na tento post na ďalšie obdobie. "Hlas urobí všetko pre to, aby za svoje korupčné prešľapy konečne platila," dodal Ondruš.