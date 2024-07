Ondruš: V europarlamente chcem zlepšiť ochranu práv zamestnancov

Štrasburg 25. júla (TASR) - Najväčšími prioritami v úlohe europoslanca budú pre Branislava Ondruša (Hlas-SD, nezaradený) zlepšiť postavenie a ochranu práv a záujmov zamestnancov, podpora regionálnych politík či ochrana európskych výrobcov. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Ondruš bude pôsobiť v europarlamentnom Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.



I vďaka členstvu v tomto výbore chce pracovať na tom, aby mali zamestnanci silnejšie možnosti presadzovať svoje práva a záujmy. "A predovšetkým sa chcem sústrediť na to, aby slovenskí zamestnanci neboli pracujúcimi druhej kategórie v Európskej únii." Podľa jeho slov to chce docieliť lepším vynucovaním a praktickým využívaním toho, čo už v súčasnosti európska legislatíva poskytuje. Myslí si, že túto legislatívu často zamestnávatelia dostatočne nerešpektujú.



Ondruš sa chce taktiež sústrediť na podľa jeho slov špecifický problém - postavenie slovenských zamestnancov v nadnárodných korporáciách. Tvrdí, že často majú vysoko produktívni a výkonní zamestnanci zo Slovenska horšie pracovné podmienky a odmeny v porovnaní s ostatnými.



Vo výbore chce taktiež presadiť hodnotenie všetkých návrhov, s ktorými Európska komisia do europarlamentu prichádza, cez prizmu sociálnych vplyvov. Myslí si, že to v doterajšom rozhodovaní Európskeho parlamentu (EP) chýbalo vo viacerých rozhodnutiach vrátane ekonomiky, životného prostredia či priemyslu. Poukázal napríklad na prísnejšie uplatňovanie emisných noriem pre budovy od roku 2027, čo podľa neho môže prehĺbiť energetickú chudobu.



Ďalšou z priorít je pre Ondruša podpora sociálnej a regionálnej ekonomiky. "Nevidím žiaden dôvod, prečo by školy, nemocnice alebo zariadenia sociálnych služieb nemali možnosť v rámci verejného obstarávania uprednostňovať lokálnych dodávateľov," uviedol pre TASR slovenský europoslanec, ktorý v júnových voľbách do EP získal 42.423 prednostných hlasov. Lokálni dodávatelia podľa neho vytvárajú nové pracovné miesta, znižuje sa uhlíková stopa, a teda aj negatívne vplyvy na životné prostredie.



"Chcel by som presadiť, že osobne v regiónoch, ktoré neprofitujú z globálneho ekonomického vývoja, sa zavedenú princípy sociálnej ekonomiky - aby verejní obstarávatelia vyhodnocovali sociálne kritéria, dopady na zamestnanosť a aby cena nakupovaných tovarov nebola primárnym kritériom. Týmto spôsobom by sme podporili rozvoj regiónov," spresnil europoslanec.



Ondruš bude pôsobiť aj ako náhradník vo Výbore pre medzinárodný obchod (INTA). Podľa neho v snahe odstraňovania bariér medzinárodného obchodu sa zhoršuje postavenie a konkurencieschopnosť európskych výrobcov. Vysvetľuje to tým, že na nich "uplatňujeme nezmyselne prísne kritériá - ekologické, sociálne a ďalšie. Tie ale neuplatňujeme na výrobcov mimo EÚ a našich skôr vyháňame z EÚ," konštatoval, pričom dodal, že by chcel pracovať aj na zmene tejto situácie.



