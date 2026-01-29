< sekcia Slovensko
Onkologický ústav by sa mohol stať Komplexným onkologickým centrom
Aktuálne projektový tím pre vznik CCC študuje štandardy a analyzuje momentálny stav.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Národný onkologický ústav (NOÚ) by sa mohol v horizonte dvoch rokov stať certifikovaným Komplexným onkologickým centrom (CCC - Comprehensive Cancer Centre) podľa štandardov Európskej únie. Tvoriť ho bude sedem inštitúcií. CCC prinesie kompletný popis cesty pacienta a jemu poskytovaných služieb, od prvého kontaktu cez diagnostiku, liečbu až po následnú zdravotnú starostlivosť. Pre médiá to uviedol riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher spolu s vedúcou projektového tímu pre Komplexné onkologické centrum Máriou Pourovou.
„Chceli by sme na úrovni nášho projektového tímu pracovať na cestách pacienta alebo na jednotlivých guidelinoch (postupoch) podľa diagnóz na rôznych úrovniach,“ povedal Alscher. Pourová priblížila, že sa nastavia nové pravidlá a štandardy, ktoré zabezpečia to, aby sa každý pacient bez ohľadu na to, kde žije, dostal k rovnako kvalitnej onkologickej zdravotnej starostlivosti.
Vytvorením cesty pacienta sa podľa Pourovej nebude strácať čas čakaním na vyšetrenia či na výsledky, ale pri prvej informácii a podozrení sa bude pacient odosielať priamo do onkologického ústavu. „Jeden z takých vypuklých prípadov, ktorý sme si v onkologickom ústave všimli, sú napríklad prípady rakoviny pankreasu, keď pacienti ku nám bohužiaľ prichádzajú od momentu, keď sa už vie, že majú rakovinu pankreasu, ale ku nám sa dostanú až po ôsmich týždňoch, čo pri tomto konkrétnom type rakoviny je veľká strata času,“ povedala Pourová.
Pilotne chcú podľa Aschlera projekt spustiť na západe Slovenska, kde spoločne s viacerými poskytovateľmi popíšu cesty pacienta po vybraných onkologických diagnózach. „V budúcnosti by sme veľmi radi, pokiaľ budeme v tejto ceste úspešní, naše know-how a knowledge (vedomosti) zdieľali aj s ostatnými poskytovateľmi v ostatných častiach Slovenska, pričom by sme veľmi radi dobudovávali alebo spájali tú infraštruktúru,“ poznamenal riaditeľ. Po vzniku Komplexného onkologického centra mali vzniknúť aj onkologické centrá na strednom a východnom Slovensku.
Pourová pokračuje, že Komplexné onkologické centrum pre Slovensko bude tvoriť sedem inštitúcií. Pre liečbu sú v CCC zapojení Národný onkologický inštitút spadajúci pod NOÚ aj Onkologický ústav svätej Alžbety, Národný ústav detských chorôb s onkologickým oddelením a Univerzitná nemocnica Bratislava. Pre vedu a výskum je v projekte Biomedicínsky ústav Slovenskej akadémie vied a z oblasti vzdelávania sa pridali Univerzita Komenského Bratislava a Slovenská zdravotnícka univerzita. „Komplexné onkologické centrum musí byť aj výučbovou bázou pre budúcich lekárov,“ dodala Pourová.
Aktuálne projektový tím pre vznik CCC študuje štandardy a analyzuje momentálny stav. „My dnes cítime zodpovednosť a ten stav, v ktorom sa nachádzame, je neudržateľný, preto sme si tú iniciatívu prevzali na seba a myslíme si, že tú úlohu zvládneme. Samozrejme, tú úlohu by mohol zabezpečovať aj náš zriaďovateľ, ale my cítime veľkú chuť a presvedčenie, že to dáme,“ podotkol Aschler. Doplnil, že cesty pacienta by pre väčšinu diagnóz mali byť popísané do roku 2030.
Téma CCC sa otvára aj vďaka Európskemu plánu boja proti rakovine do roku 2030 a ponúka podporu členským štátom v tejto téme.
