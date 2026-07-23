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Onkologický ústav: Nárast ochorení súvisí aj s ich skorším záchytom
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Nárast počtu onkologických ochorení predstavuje závažnú výzvu, súvisí však aj s tým, že vďaka kvalitnejšej detekcii dnes tieto ochorenia zachytávame skôr, čo je pozitívny signál, keďže včasná liečba je pre pacientov, ale aj pre systém menej náročná. Preto je rovnako podstatné aj zlepšovanie stavu skríningových programov a zvyšovanie dostupnosti modernej liečby pri ochoreniach zachytiteľných včas. Pre TASR to uviedla Zuzana Andrášová z Národného onkologického ústavu (NOÚ) v reakcii na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá upozornila, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť,
„Kľúčovú úlohu v reakcii Slovenska na tento nárast v tomto zohráva Národný onkologický inštitút (NOI), ktorý bol zriadený v auguste 2018 v Národnom onkologickom ústave. Jeho hlavným poslaním je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie Národného onkologického programu (NOP) SR,“ uviedla Andrášová.
Vysvetlila, že NOP je politický záväzok vlády SR a deklarovanou prioritou Ministerstva zdravotníctva SR aj Európskej komisie, zameraný na zníženie incidencie a mortality onkologických chorôb a na zlepšenie kvality života pacientov s onkologickými chorobami v SR. „Zverejnenú správu WHO vnímame ako potvrdenie, že krok, ktorý slovenská vláda urobila prijatím NOP a akčných plánov na roky 2026 - 2030, bol správny a sme pripravení tieto akčné plány postupne napĺňať,“ dodala Andrášová.
Práve schválenie programu a jeho akčných plánov je podľa NOÚ odpoveďou na výzvu nárastu nových prípadov rakoviny. „Na základe priebežného hodnotenia dát a stanovených indikátorov hodnotenia bude zrejmé, aký bude vývoj na Slovensku,“ podotkla Andrášová. Dodala, že SR tiež rozvíja medzinárodnú spoluprácu, ktorej výstupy prenáša do praxe na Slovensku.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť, a to z dnešných 20,6 milióna na takmer 35 miliónov ročne. WHO zároveň pripomína, že štyri z desiatich prípadov súvisia s faktormi, ktorým možno predchádzať. Ak má Slovensko očakávaný nárast ochorení zvládnuť, potrebuje podľa Národného onkologického inštitútu funkčný systém, ktorý spája prevenciu, výskum, liečbu aj podporu pacientov.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pripomenul, že včasný záchyt ochorenia môže zachrániť život. Podotkol, že na Slovensku fungujú tri národné skríningové programy zamerané na rakovinu prsníka, rakovinu hrubého čreva a konečníka a rakovinu krčka maternice a vyzval ľudí, aby prevenciu nepodceňovali.
„Kľúčovú úlohu v reakcii Slovenska na tento nárast v tomto zohráva Národný onkologický inštitút (NOI), ktorý bol zriadený v auguste 2018 v Národnom onkologickom ústave. Jeho hlavným poslaním je slúžiť ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pre spoluprácu pri zabezpečovaní aktivít napomáhajúcich napĺňanie Národného onkologického programu (NOP) SR,“ uviedla Andrášová.
Vysvetlila, že NOP je politický záväzok vlády SR a deklarovanou prioritou Ministerstva zdravotníctva SR aj Európskej komisie, zameraný na zníženie incidencie a mortality onkologických chorôb a na zlepšenie kvality života pacientov s onkologickými chorobami v SR. „Zverejnenú správu WHO vnímame ako potvrdenie, že krok, ktorý slovenská vláda urobila prijatím NOP a akčných plánov na roky 2026 - 2030, bol správny a sme pripravení tieto akčné plány postupne napĺňať,“ dodala Andrášová.
Práve schválenie programu a jeho akčných plánov je podľa NOÚ odpoveďou na výzvu nárastu nových prípadov rakoviny. „Na základe priebežného hodnotenia dát a stanovených indikátorov hodnotenia bude zrejmé, aký bude vývoj na Slovensku,“ podotkla Andrášová. Dodala, že SR tiež rozvíja medzinárodnú spoluprácu, ktorej výstupy prenáša do praxe na Slovensku.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť, a to z dnešných 20,6 milióna na takmer 35 miliónov ročne. WHO zároveň pripomína, že štyri z desiatich prípadov súvisia s faktormi, ktorým možno predchádzať. Ak má Slovensko očakávaný nárast ochorení zvládnuť, potrebuje podľa Národného onkologického inštitútu funkčný systém, ktorý spája prevenciu, výskum, liečbu aj podporu pacientov.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) pripomenul, že včasný záchyt ochorenia môže zachrániť život. Podotkol, že na Slovensku fungujú tri národné skríningové programy zamerané na rakovinu prsníka, rakovinu hrubého čreva a konečníka a rakovinu krčka maternice a vyzval ľudí, aby prevenciu nepodceňovali.