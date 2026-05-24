Onkológovia apelujú na pravidelnú kontrolu znamienok a prevenciu
Na Slovensku každý rok pribudne takmer 1000 nových pacientov.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Znamienka je dôležité pravidelne kontrolovať. Netreba zabúdať na prevenciu a dermatologické vyšetrenia. Národný onkologický inštitút (NOI) na to poukázal pri príležitosti mesiaca povedomia o melanóme.
Pripomína, že hlavným rizikovým faktorom vzniku melanómu je UV žiarenie, preto netreba zabúdať pokožku chrániť. „Vyhýbajme sa nadmernému slneniu, používajme krémy s UV ochranou, sledujme UV index,“ dodal NOI.
Upozornil, že melanóm patrí medzi najagresívnejšie nádory kože a jeho výskyt neustále rastie. V Európe je diagnostikovaných približne 150.000 nových prípadov ročne. Na Slovensku každý rok pribudne takmer 1000 nových pacientov. „Približne 200 ľudí ročne tomuto ochoreniu podľahne. Slovensko je na 24. mieste v Európe v počte diagnostikovaných prípadov,“ dodal NOI.
