Online Be2Can 2020 štartuje Chľast od Thomasa Vinterberga

Bratislava 23. novembra (TASR) - Sedem noviniek a päť úspešných filmov z minulých rokov ponúka 7. ročník Be2Can. Prehliadka toho najlepšieho z filmových festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes štartuje v pondelok filmom Chľast vo virtuálnej kinosále na platforme Edisonline.sk. Potrvá do nedele 29. novembra.



Tohtoročný Be2Can online otvára snímka Chľast Thomasa Vinterberga. Dánsky režisér sa pri práci na tomto projekte opäť spojil so scenáristom Thomasom Lindholmom a svetoznámym hercom Madsom Mikkelsenom, s ktorými pracoval aj na divácky obľúbenej snímke Hon. "O tom, že toto spojenie je zárukou kvality svedčia aj prvé ocenenia, ktoré snímka získala. Z festivalu v Cannes si na základe oficiálneho výberu odniesla značku Cannes Label a na festivale v San Sebastiáne zas Striebornú mušľu za najlepší mužský herecký výkon. Cenu získali všetci hlavní predstavitelia filmu," uviedol PR manažér Marek Suchitra k snímke, ktorá je tiež dánskym nominantom na Oscara a súťaží aj o Európsku filmovú cenu.



Film pracuje s teóriou, podľa ktorej sa rodíme s malým množstvom alkoholu v krvi a mierna podnapitosť otvára našu myseľ svetu okolo nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje kreativitu. Povzbudení touto teóriou sa Martin a jeho traja priatelia, unavení stredoškolskí učitelia, pustia do experimentu spočívajúceho v tom, že si počas pracovného dňa udržujú stálu hladinku. Ak dokázal Churchill vyhrať druhú svetovú vojnu v alkoholickom opare, čo by mohlo pár kvapiek znamenať pre nich a ich študentov?



Okrem filmu Chľast si diváci môžu pozrieť aj s ním spojenú diskusiu Okrúhly stôl s Michalom Havranom. "V stredu 25. novembra sa so svojimi hosťami porozpráva na tému alkoholizmu. Prečo je to spoločensky akceptovaná droga aj napriek tomu, že všetci poznáme jej negatívne účinky na osobný či profesijný život," avizujú organizátori Be2Can diskusiu, ktorá sa bude konať formou livestreamu na facebookovej stránke prehliadky.