Online Mapa pomoci ponúka kontakty na psychoterapeutov v celej SR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Psychológov a psychiatrov v rôznych regiónoch Slovenska už možno vyhľadať online prostredníctvom elektronickej Mapy pomoci. Mapu zverejnilo občianske združenie IPčko v pondelok na svojej webovej stránke. Aktuálne poskytuje zoznam viac ako 800 odborníkov v oblasti psychického zdravia z celého Slovenska.



IPčko poskytuje psychologickú pomoc mladým ľuďom na rôznych online platformách. Podľa psychológa a programového riaditeľa združenia Mareka Madra im vyškolení odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky najčastejšie pomáhajú v oblastiach prežívaného pocitu samoty, partnerských vzťahov, sexuality, identity, domáceho a sexuálneho násilia. Tiež sa však na nich obracajú so sebapoškodzovaním, anorexiou, samovražednými myšlienkami a tendenciami. Tento rok pomáhali viac ako 15.000 ľuďom. Madro dodal, že v mnohých rozhovoroch sa mladí ľudia informujú aj o možnostiach nadviazania spolupráce s odborníkmi naživo v konkrétnych regiónoch.



"Mladí ľudia prežívajú z pohľadu psychológie najzložitejšie životné obdobie, mnohí odborníci hovoria, že je to obdobie, keď vykazujú najviac psychických ťažkostí, no najmenej vyhľadávajú pomoc odborníkov," povedal Madro. Mladým ľuďom podľa neho chýbajú dostatočné životné skúsenosti, aby dokázali výzvam čeliť sami. Preto pracovníci IPčka za niekoľko mesiacov zozbierali zoznam odborníkov a vytvorili Mapu pomoci psychológov, psychiatrov a ďalších odborníkov na duševné zdravie. "Pre nás na online linke dôvery patrí obdobie Vianoc a konca roka k tým náročnejším. Aj takto chceme prezentovať, že pomoc existuje," tvrdí psychológ.



Dodal, že podľa skúseností psychológov si požiadať o pomoc často vyžaduje veľa síl a odvahy. "Niekedy je bremeno, ktoré nám život priniesol, príliš ťažké a je úplne v poriadku, ak o tom niekomu povieme a pomôže nám to bremeno chvíľu niesť a zmenšiť," radí.



"Chceme, aby sa Mapa pomoci dostala ku všetkým, nie len k mladým ľuďom, ktorým je ťažko, cítia sa so svojou vnútornou bolesťou sami," dodala koordinátorka projektu, psychologička Lenka Nemcová. Mapu budú postupne dopĺňať o ďalšie kontakty na psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, krízové a poradenské centrá, linky dôvery a podobne.