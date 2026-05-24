ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada
Šieste vystúpenie slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026 vo Švajčiarsku.
Autor Teraz.sk,aktualizované
24. mája 2026 o 20:20 hod BCF-Arena (Fribourg), ŠvajčiarskoLIVE
SLOVENSKO1:1
KANADA
29. K. Pospíšil (Radivojevič, Rosandić)
15. Cozens (Crosby)
Hlavaj (Gajan) – Rosandić, Gajdoš, K. Pospíšil, M. Pospíšil, Faško-Rudáš, P. Koch, Kmec – Liška, Hrivík, Okuliar – Kňažko, Štrbák, Sýkora – Čederle, Chromiak, Radivojevič – Nauš, Kollár, Mešár – Petrovský. Tréner: Vladimír Országh
Greaves (Talbot) – Wotherspoon, Bouchard, Crosby, Celebrini, Cozens, Rielly, DeMelo – Scheifele, Thomas, Vilardi – Nurse, Whitecloud, Tavares – O'Reilly, Holloway, Mateychuk – Martone, Minten, C. Brown – Finnie. Tréner: Misha Donskov
