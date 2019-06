ONLINE: Je to oficiálne: Zuzana Čaputová sa stala prezidentkou SR

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová v bratislavských uliciach 15. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

PREZIDENTKA VOLÁ PO PRÁVNOM ŠTÁTE A SPRAVODLIVOSTI

PREZIDENTKA Z. ČAPUTOVÁ SA HLÁSI K EÚ A NATO

PREZIDENTKA Z. ČAPUTOVÁ CHCE SLÚŽIŤ OBČANOM A SLOVENSKU

Program inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky

11:25 Odchod prezidenta Andreja Kisku z Prezidentského paláca

11:45 Slávnostná schôdza Národnej rady SR pri príležitosti zloženia sľubu prezidentky Slovenskej republiky v budove Slovenskej filharmónie

12:40 Prehliadka Ozbrojených síl Slovenskej republiky

následne: Peší presun do Katedrály sv. Martina

13:30 Ekumenická bohoslužba Te Deum v Katedrále sv.Martina

14:30 Prevzatie Prezidentského paláca

15:00 Slávnostný obed podávaný prezidentkou Slovenskej republiky

17:00 Kladenie vencov pri pamätníku Brána slobody v Devíne

17:30 Položenie kytice k hrobu prezidenta Michala Kováča na Ondrejskom cintoríne

20:00 Slávnostná recepcia v Slovenskej filharmónii

Profil novej prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej

Bratislava 15. júna (Teraz.sk/TASR) - Inaugurácia prezidentky SR Zuzany Čaputovej je najvýznamnejšou štátnou udalosťou. Teraz.sk sleduje priebeh celej inaugurácie ONLINE.Cieľom obeda pre viac ako 40 seniorov z domovov sociálnych služieb z celého Slovenska v Prezidentskom paláci je podľa slov kancelárie upriamiť pozornosť na dôležitú a zanedbávanú tému, akou je starostlivosť o starších obyvateľov a obyvateľky Slovenska.Prezidentka SR Zuzana Čaputová po prevzatí úradu hostí viac ako 40 seniorov z domovov sociálnych služieb z celého Slovenska na slávnostnom obede v Prezidentskom paláci. Podávajú sa tri chody a dezert, priblížila Kancelária prezidenta SR.Bývalý prezident SR Andrej Kiska úradoval v sobotu v Prezidentskom paláci naposledy. Poobede symbolicky odovzdal palác novej hlave štátu Zuzane Čaputovej.Zuzana Čaputová si ide prevziať Prezidentský palác. Odovzdá jej ho bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý ju už trpezlivo čaká.Na záver slávnostnej bohoslužby zaznieva skladba "Hallelujah" z oratória Mesiáš od anglicko-nemeckého skladateľa Georga Friedricha Händela.Dómom sv. Martina sa nesú tóny Te Deum. Te Deum je ďakovnou bohoslužbou, ktorá sa slúži na počesť nového prezidenta od čias prvého československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka.Predseda organizácie Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Igor Rintel tiež prehovoril k prezidentke počas ekumenickej bohoslužby.povedal v Dóme sv. Martina generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko.Zuzana Čaputová, ktorá v sobotu ujala funkcie hlavy štátu, si zvyká na oslovenie prezidentka.uviedla v rozhovore pre RTVS po inaugurácii.Láskavosť, silu a trpezlivosť, okrem iného, zaželal novej prezidentke Zuzane Čaputovej bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Počas slávnostnej homílie na ekumenickej bohoslužbe slova Te Deum v Dóme svätého Martina jej tiež poprial, aby jej skutky boli skutočné dobré a osožné pre všetkých občanov Slovenska. Pomôcť jej v tom podľa jeho slov môžePredseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) gratuloval novozvolenej prezidentke SR Zuzane Čaputovej. "napísal na sociálnej sieti. Teší sa na spoluprácu v prospech Slovenska a jeho občanov.V Dóme sv. Martina sa začala slávnostná ekumenická bohoslužba za prítomnosti novej prezidentky a politikov.. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko, podľa ktorého si to prezidentka SR Zuzana Čaputová uvedomuje.Danko želá Zuzane Čaputovej, aby bola prezidentkou, ktorá bude ľuďom pomáhať hľadať pravdu, cestu, pomáhať zachovať si národnú identitu a aby im pomohla zachovať si ľudskosť. Hovoril to na inauguračnej schôdzi, na ktorej Čaputová zložila ústavou predpísaný sľub a ujala sa funkcie prezidentky SR.Predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára teší, že prezidentka SR Zuzana Čaputová neprichádza s čiernymi okuliarmi. Praje jej úspešné napĺňanie mandátu a aby bola prezidentkou všetkých občanov vrátane menšín.Podpredseda SNS Jaroslav Paška drží prezidentke SR Zuzane Čaputovej palce, aby sa naplnili pozitívne ciele, ktoré si stanovila.Podpredseda vlády Richard Raši želá prezidentke SR Zuzane Čaputovej, aby ani na chvíľu nezabudla, že reprezentuje všetkých občanov Slovenska.doplnil na sociálnej sieti.Inauguračný prejav prezidentky SR Zuzany Čaputovej bol viac občiansky orientovaný, než striktne politický, zdôraznil ekologický aspekt a ambíciu aktívneho prezidentovania. Čaputová má štýl prejavu, v ktorom si každý nájde svoje. Pre TASR to povedal sociológ a výkonný riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.. V reakcii na inauguračný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej to povedal predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Vyzdvihol Čaputovej apel na dôstojnosť života každého človeka." povedal Matovič s tým, že jej drží palce. Prejav označil za hlboký a pekný.ZUZANA ČAPUTOVÁ prechádza do Dómu sv. Martina.Zuzana Čaputová chce byť prezidentkou všetkých občanov Slovenska, budeme sa tešiť na naplnenie jej slov skutkami. V reakcii na prejav novej prezidentky to pre TASR povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. Príhovor zhodnotila pozitívne, vyzdvihla, že Čaputová v ňom myslela na viaceré skupiny obyvateľstva.Prečítajte si plné znenie inauguračného prejavu novej prezidentky SR Zuzany Čaputovej.Prezidentka si podáva ruky s bežnými ľuďmi a s deťmi, ktorí ju prišli podporiť v jej novej funkcii. Prechádza ulicami Starého Mesta za búrlivého potlesku.Nová prezidentka kráča na prehliadku Ozbrojených síl Slovenskej republiky na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky očakáva, že zmena na prezidentskom poste bude znamenať i väčšiu a trvalú proaktivitu v prípade záujmu o problematiku národnostných menšín.upozornil Bukovszky.Prehliadka Ozbrojených síl Slovenskej republiky na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.Prvá časť inauguračného dňa sa končí.Prezidentka Zuzana Čaputová zdôrazňuje potrebu právneho štátu a rovnosti pred zákonom. Vo svojom inauguračnom prejave skritizovala korupciu či nedotknuteľnosť vybraných osôb. Musí sa to podľa nej stať minulosťou. Volá po spravodlivosti a dôstojnom živote pre mladých aj starých ľudí, prekonávaní rozdielov. V súvislosti s menovacími právomocami uviedla, že bude do funkcií menovať len profesionálne a osobnostne najlepších.Vo svojom inauguračnom prejave sa nová prezidentka prihlásila k proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska. Európska únia je podľa nej pre Slovensko životným a hodnotovým priestorom. Severoatlantická aliancia zas obranným a bezpečnostným pilierom. Poukázala aj na hrozby ako je klimatická kríza.uviedla v inauguračnom prejave Zuzana Čaputová. Slovensko považuje za vitálnejšie, než sa samo vidí. V príhovore sa dotkla minulosti, ale hľadí aj do budúcnosti.Prezidentka SR Zuzana Čaputová nechce z úradu vládnuť, ale slúžiť ľuďom a Slovensku. Povedala to vo svojom inauguračnom prejave po tom, čo na slávnostnej schôdzi Národnej rady SR zložila ústavou predpísaný sľub a ujala sa funkcie. Sľubuje, že bude slúžiť blahu slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Chce prispieť ku konštruktívnej spolupráci.Atmosféra počas jej prejavu.Zuzana Čaputová zložila do rúk predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie slovenskej prezidentky. Urobila tak na sobotňajšej slávnostnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. Fiačan zloženie sľubu v zmysle ústavy potvrdil, čím sa Čaputová ujala funkcie.citovala Čaputová Ústavu SR. Ak by sľub odmietla, alebo by ho zložila s výhradou, nemohla by stáť na čele štátu.Andrej Danko otvára slávnostnú schôdzu Národnej rady SR pri príležitosti zloženia sľubu prezidentky Slovenskej republiky.komentoval s poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na voľbe prezidentky a rovnako Slovákom a Slovenskám, že sa volieb zúčastnili. Povedal tiež, že budúca prezidentka nebude mať ľahkú úlohu, pretože súčasný svet je "prirýchly" a niekedy "bezcitný". V príhovore komentuje aj prekrúcanie faktov a pravdy. Prezidentke praje, aby ľuďom pomohla zachovať si ľudskosť.Danko poďakoval dosluhujúcemu prezidentovi Kiskovi za jeho prácu na poste prezidenta. Pripomenul prezidentské voľby aj úlohy prezidenta SR.povedal Danko.Byť prezident Slovenska je podľa Danka prejavom dôvery občanov a najvyššej cti národa.podotkol.Zbor spieva hymnickú pieseň Aká si mi krásna, ty rodná zem moja. Do miestnosti kráča Zuzana Čaputová.Andrej Danko, Ivan Fiačan a Andrej Kiska čakajú na príchod Zuzany Čaputovej.Za veľkého potlesku prichádza Zuzana Čaputová. Na sebe má elegantné a strohé belasé šaty z dielne Borisa Hanečku. Začína sa šiesta inaugurácia prezidenta SR.Na miesto inaugurácie dorazil tesne pred Andrejom Kiskom aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Po nich prišiel predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Andrej Danko (SNS).Andrej Kiska odchádza s manželkou z prezidentského paláca za zvukov slovenskej hymny. Presunie sa do bratislavskej Reduty.Bývalí slovenskí prezidenti aj politici sa schádzajú v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Poslanci prišli na inauguráciu autobusom. Medzi hosťami sa objavil emeritný arcibiskup Róbert Bezák. Prišli aj dcéry prezidentky Ema a Laura a tiež jej partner Peter Konečný.komentoval brat Zuzany Čaputovej Daniel Strapák pre RTVS. Tiež dodal, že Čaputová jeNový hovorca prezidentky Martin Strižinec pre RTVS uviedol, že Zuzana Čaputová v utorok prijme v Prezidentskom paláci premiéra Pellegriniho a predsedu parlamentu Danka. Vo štvrtok pôjde Čaputová na návštevu Česka. Budúci týždeň navštívi aj Brusel.Končiaci prezident Andrej Kiska sa lúči s prezidentským palácom prehliadkou čestnej stráže.Okrem slovenskej hymny zaznie prezidentke aj pieseň Aká si mi krásna...Autorom textu piesne bol básnik a prekladateľ Peter Dobroslav Bella Horal, rodák z Liptovského Mikuláša. Pieseň Aká si mi krásna skomponoval Eugen Suchoň nie ako ponášku na ľudovú pieseň, ale na slová básne Návrat, ktorú napísal básnik pod pseudonymom Horal.Kancelária Prezidenta SR zabezpečí preklad prejavu do posunkovej reči.Slávnostný sľub zloží Zuzana Čaputová na originál Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992.V budove Slovenskej filharmónie je už všetko prichystané na zloženie slávnostného sľubu.Predseda strany SMER – SD Robert Fico blahoželá prezidentke SR Zuzane Čaputovej k dnešnej inaugurácii a nástupu do funkcie. Z dôvodu účasti na dlhodobo plánovanej súkromnej udalosti mimo Bratislavy sa však nemôže dnes osobne inaugurácie zúčastniť.V súvislosti s inauguráciou sú v Bratislave viaceré dopravné obmedzenia. Týkajú sa najmä ulíc Jesenského, Mostová a Námestia Ľ. Štúra. Vjazd do garáže hotela Carlton a k hotelu je možný z Jesenského ulice. Od 11.15 až do 11.45 h a od 12.30 až 13.00 h budú úplne uzavreté. Staromestská ulica v Bratislave bude v sobotu od 12.30 do 15.00 h rovnako uzavretá.Oficiálny program inaugurácie Zuzany Čaputovej sa začína už o hodinu.zvolili občania SR v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 30. marca. V tomto kole porazila svojho protikandidáta Maroša Šefčoviča. Čaputovú voliloa získalaZuzana Čaputová, rodená Strapáková, sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1996. Počas štúdia i po jeho skončení pracovala na Mestskom úrade v Pezinku, najskôr ako asistentka na právnom oddelení a neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu.V rokoch 1998 až 1999 absolvovala vzdelávací cyklus Všeobecný manažment - Manažment zmeny a v roku 1999 tréning ARK, s. r. o. - Mediácia, akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Bola tiež členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW. "Pôvodne som chcela študovať psychológiu. Považujem za zmysluplné robiť prácu, ktorá je službou niečomu dôležitému. Environmentálne otázky majú blízko k najdôležitejším hodnotám, a to sú život a zdravie. Ako právnička som sa teda začala venovať aj týmto kauzám," povedala v rozhovore pre miestny časopis Pezinčan.Od roku 1998 začala pôsobiť v treťom sektore. Pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít. Od roku 2001 začala spolupracovať so združením Via Iuris, od roku 2010 ako advokátka.Via Iuris je občianske združenie, ktoré pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. V rámci tejto spolupráce sa Čaputová venovala téme "Verejná kontrola verejnej moci", téme "Zodpovednosť verejných činiteľov", a tiež účasti verejnosti na rozhodovaní o veľkých investičných zámeroch.Výrazne sa angažovala v kauze pezinskej skládky, ktorá sa začala koncom 90. rokov 20. storočia. Informácia o zámere vybudovať novú skládku vedľa starej a v blízkosti centra Pezinka, sa objavila v roku 1999. Len v prvej etape mala mať skládka plochu jedenásť a pol futbalových ihrísk a hĺbku, ktorá sa rovnala štvorposchodovému domu. Najintenzívnejšie obdobie prišlo od roku 2007 počas integrovaného povoľovania skládky a v roku 2008, keď sa konalo najviac verejných protestov. V roku 2013 Najvyšší súd SR zrušil povolenie na skládku. "Celá naša komunita sa chcela ubrániť ďalšej obrovskej záťaži, ktorú sa nám mocenský valec usiloval nezákonne do mesta pretlačiť. Spojili sme sa a po 14 rokoch sme to vyhrali," uviedla vtedy Čaputová.V roku 2016 jej udelili prestížnu Goldmanovu environmentálnu cenu, nazývanú aj Nobelova cena za ekológiu. Angažovala sa tiež v zbere podpisov pod petíciu požadujúcu zrušenie Mečiarových amnestií. V septembri 2017 oznámila odchod z tímu Via Iuris a pokračovanie v advokátskej praxi, v rámci ktorej sa naďalej venovala environmentálnym témam.Právnička a občianska aktivistka Zuzana Čaputová kandidovala na post prezidentky Slovenskej republiky za mimoparlamentnú stranu Progresívne Slovensko. Hárky s viac ako 18.400 podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru odovzdala 24. januára 2019.uviedla pri tejto príležitosti.V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 16. marca 2019, sa Zuzana Čaputová umiestnila na prvom mieste so ziskom 40,57 percenta hlasov (870 415 hlasov). Ako uviedla tesne po zverejnení predbežných volebných výsledkov, svoj úspech vnímala "ako veľké volanie po zmene, slušnosti a spravodlivosti".Pred druhým kolom volieb si želala férovú kampaň. Avizovala, že sa mieni uchádzať o dôveru voličov aj protikandidátov a pokúsi sa ich presvedčiť o tom, kadiaľ môže viesť cesta z problémov.povedala Zuzana Čaputová. Oficiálnou víťazkou druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2019, sa stala Zuzana Čaputová so ziskom 58,4 percenta hlasov. Svoj hlas jej odovzdalo 1.056.582 voličov.