Pre hotely a reštaurácie sa zrušia kapacitné obmedzenia

Bratislava 17. januára (TASR) - Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania sa od stredy (19. 1.) ruší obmedzenie kapacity ubytovaných hostí (doteraz bolo 75 %). Ruší sa aj kapacitné obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania (doteraz bolo 50 %). Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v rámci nových vyhlášok k opatreniam platiacim od stredy.Pri hoteloch a krátkodobom ubytovaní hovorí úrad o dvoch možných režimoch. V režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonavší) môžu fungovať v súvislosti s výkonom práce, s cieľom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Na tieto účely žiakom postačí antigénový samotest vykonaný v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu za prítomnosti zamestnanca školy povereného riaditeľom.V novom režime OP+ (ľudia s tromi dávkami vakcíny, prekonavší s dvomi dávkami vakcíny alebo dvakrát zaočkovaní s testom) môžu hotely fungovať pre všetkých, ktorí do tejto kategórie spadajú. Úrad však upozorňuje na potrebu zvýšenej frekvencie upratovania a dezinfekcie.Lanovky a vleky budú môcť fungovať v režime OTP a za dodržania protipandemických opatrení.Čo sa týka reštaurácií, pri konzumácii na mieste platí režim OP s obmedzenými otváracími hodinami od 5.00 do 22.00 h. Konzumácia je povolená výlučne posediačky, pri jednom stole môžu byť najviac štyri osoby alebo členovia jednej domácnosti a odstup od stolov musí byť dva metre od seba.V rámci nových pravidiel sa od stredy (19. 1.) budú môcť otvoriť všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb, avšak iba v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Takisto sa rozšíri zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ - po novom budú môcť byť otvorené pre všetkých aj predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok či knižnice. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Úrad pripomenul, že v režime základ môžu fungovať predajne potravín, liečebné kúpele na základe predpisu lekára, reštaurácie predávajúce jedlo a nápoje so sebou či prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22.00 h) a lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok či optiky. Takisto pre všetkých môžu byť otvorené predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, prevádzky zásielkového predaja, miesta na výdaj, vrátenie či reklamáciu tovaru alebo predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá a odťahové služby.Do tejto kategórie patria aj práčovne, čerpacie stanice, pohrebné služby, služby technickej a emisnej kontroly, taxislužby, advokáti, notári, exekútori a podobné povolania a aj zberné dvory. Takisto v režime základ môžu mať otvorené služby dlhodobého a karanténneho ubytovania, závodné či školské jedálne a obchodné domy.Medzi prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5.00 h do 22.00 h a môžu fungovať v režime základ, patria predajne drogérie, novín a tlačovín, výdajné miesta, prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a lízingových služieb alebo oprava a servis elektroniky či iných vecí. Takisto sem patria kľúčové služby, obchodné miesta sieťových odvetví, predajne domácich a záhradkárskych potrieb, nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská a prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu či terapiu osobám so zdravotným postihnutím.Po novom môžu v režime základ fungovať aj predajne oblečenia a obuvi, predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti. Patria sem ďalej aj galantérie, predajne textilu, predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky či predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky a knižnice.upozornil úrad.ÚVZ zdôraznil, že po novom sa otvoria aj všetky doteraz zatvorené prevádzky služieb, bude však pre ne platiť režim OP. V tomto režime budú fungovať napríklad prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo. V OP režime už bude povolená aj prevádzka detských kútikov.Úrad pripomenul, že do prevádzok sa smie vstúpiť len s respirátorom, treba si dezinfikovať ruky a dodržiavať dvojmetrové rozstupy. Ďalej tiež platia kapacitné obmedzenia (nie pre hotely a reštaurácie), teda povolený je vstup jedného zákazníka na 15 štvorcových metrov.Taxikári môžu naďalej viezť maximálne dvoch zákazníkov (neplatí pre členov jednej domácnosti) a po každej jazde treba vozidlo vydezinfikovať.V obchodných domoch naďalej platí, že musia byť uzavreté sedacie sekcie. Takisto platí zákaz konzumácie jedál a nápojov mimo "food courtov".Nový režim OP+, ktorý bude platiť od stredy 19. januára, bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok a bude platiť aj pre vysokorizikové podujatia. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý v pondelok zverejnil nové vyhlášky k pandemickým opatreniam.Režim OP+ bude platiť napríklad pre fitnes, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie, ako aj krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické. Bude platiť aj pre vysokorizikové podujatia, ako oslavy, večierky, svadby, kary či diskotéky v prevádzkach.Režim OP+ budú podľa ÚVZ SR spĺňať osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny. Ide o osoby najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka alebo najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka.Rovnako osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín.Režim OP+ spĺňajú aj kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku. Nepotrebujú teda posilňujúcu dávky ani test.Týka sa aj kompletne zaočkovaných (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osôb, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.Tiež ľudí, ktorí majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a vedia sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania. Na splnenie režimu OP+ potrebujú aj negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.Režim OP+ spĺňajú aj deti od šiestich do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín. Deti do šiestich rokov test nepotrebujú.Autoškoly budú prístupné aj pre testovanýchAutoškoly sa zaradia k prevádzkam fungujúcim v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Vyplýva to z novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá nadobudne účinnosť v stredu 19. januára.Podľa doteraz platnej vyhlášky fungovali autoškoly v režime OP. Povinnosťou prevádzkovateľov autoškôl je po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéra, pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky.dodávajú hygienici. Upozorňujú tiež, že v miestnosti platí kapacitné obmedzenie jedna osoba na 25 štvorcových metrov.objasňuje ÚVZ SR.Pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, respektíve skúšobný komisár.