NAJVIAC ZÁSAHOV ZA POSLEDNÉ ROKY: Zachraňovalo sa aj počas Silvestra

Bratislava 1. januára (TASR) - Zdravotnícki záchranári absolvovali počas silvestrovskej noci najviac zásahov za posledné roky. Konkrétne 1702, čo je o 239 viac ako počas predchádzajúcich osláv príchodu nového roka. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OP ZZS) SR Alena Krčová.



"K najčastejším príčinám výjazdov patrili akútne bolesti brucha, sťažené dýchanie a zhoršený zdravotný stav u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami," priblížila. Vyšší bol aj počet volaní na tiesňovú linku 155, časť z nich operátori vyriešili konzultáciou.



Ako uviedla, zásahov pri úrazoch spôsobených neodbornou manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou bolo 32, z toho deväť v Žilinskom kraji. "Najmladším pacientom bol 13-ročný chlapec z Prešovského kraja, ktorému vybuchla petarda v rukách, našťastie bez devastačných poranení. Nebol potrebný ani prevoz do nemocnice a tínedžer bol ošetrený na mieste," povedala.



Všetky prípady súvisiace s pyrotechnikou, ktoré riešila záchranná zdravotná služba, skončili ľahkými až stredne ťažkými zraneniami. Žiaden prípad neskončil fatálne.



K častým silvestrovským príčinám zásahov patrí podľa jej slov aj ťažká otrava alkoholom. "V tejto súvislosti pomáhali záchranári v 51 prípadoch, z toho šiestim deťom. Smutné prvenstvo v tomto smere patrí Banskobystrickému kraju, kde pomáhali záchranári až 11 osobám s intoxikáciou alkoholom," podotkla. Najmladším pacientom, ktorý sa opil tak, že upadol do bezvedomia, bol podľa jej slov 13-ročný chlapec z Banskobystrického kraja. "Vzhľadom na vážny zdravotný stav musel byť prevezený do nemocnice," dodala Krčová.