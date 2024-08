Opaľovací krém je vhodné naniesť polhodinu pred vystavením sa slnku

Bratislava 11. augusta (TASR) - Prípravky so SPF, ochranným faktorom proti slnečnému žiareniu, je vhodné naniesť 20 až 30 minút pred plánovanou expozíciou UV žiareniu. Po okúpaní sa alebo športovej aktivite, pri ktorej by mohlo dôjsť k zotretiu, je ich nevyhnutné aplikovať znovu. Pre TASR to uviedla Denisa Dostálová z dermatologickej ambulancie Agel Clinic v Bratislave.



"Typ prípravku volíme podľa pokožky. Ľudia so suchšou pokožkou by mali aplikovať hustejšie prípravky - krémy, ľudia s mastnejšou alebo problematickou pokožkou skôr fluidnejšie prípravky ako napríklad gély alebo spreje," dodala.



Zdôraznila, že koža je dôležitý orgán, ktorý má funkciu bariéry. "Chráni nás pred mikroorganizmami, ako aj nepriaznivými účinkami fyzikálnych a chemických vplyvov. Zároveň pomáha udržiavať telesnú teplotu a je aj senzorickým orgánom. Vzhľadom na to je nutné kožu chrániť, v letnom období pomocou oblečenia a doplnkov, ako sú pokrývka hlavy, okuliare a prípravky so SPF," ozrejmila odborníčka.



Detská koža je podľa jej slov na UV žiarenie citlivejšia, pretože sa v nej nevytvára dostatočné množstvo melanínu a imunitný systém ešte nie je kompletne vyvinutý. "Keďže je koža orgán, ktorý si pamätá, najrizikovejšie je spálenie kože do 18 rokov. U ľudí s fototypom I , kožnými ochoreniami a u malých deti je nutné aplikovať prípravky so SPF aj pri nízkom UV indexe, pri vyššom UV indexe prípravky so SPF 30 a viac. Určite je vhodné aplikovať hydratačné prípravky, ktoré zabraňujú dehydratácii pokožky," odporučila.



Pri spálení pokožky radí ju predovšetkým schladiť - studenou sprchou alebo obkladmi, následne ju hydratovať, napríklad prípravkami s obsahom Aloe vera alebo panthenolu. "V prípade výskytu menších či väčších pľuzgierov je vhodné poradiť sa s lekárnikom alebo dermatológom," dodala.