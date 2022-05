Opätovne vyhlásili voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Bratislava 11. mája (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ. Uskutočniť sa majú 17. augusta. Oprávnené subjekty môžu rade predkladať svoje návrhy do 30. júna do 15.00 h. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.



Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko už druhé funkčné obdobie zastupuje Juraj Schwarcz, v rokoch 2004 až 2009 to bol Daniel Šváby.



Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Funkčné obdobie sudcov je šesť rokov. Rovnako ako Súdny dvor EÚ aj Všeobecný súd EÚ sídli v Luxemburgu.



Úlohou všeobecného súdu je poskytovať výklad právnych predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo ich rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských krajinách Únie. Rozhoduje tiež právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Obrátiť sa naň môžu i jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie.