Opätovne vyhlásili voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Bratislava 6. septembra (TASR) - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu. Uskutočniť sa majú 15. novembra, uchádzačov o túto funkciu možno navrhovať do 14. októbra do 15.00 h. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.



Jednou z dlhodobých snáh Súdnej rady je obsadiť pozíciu sudcu Všeobecného súdu EÚ. Naposledy v auguste sa to nepodarilo, jedinej kandidátke, sudkyni a predsedníčke senátu Najvyššieho správneho súdu SR Kataríne Benczovej vtedy chýbal k zvoleniu jeden hlas. Podľa Mazáka rada veľmi obozretne a s patričnou starostlivosťou pristupuje k posudzovaniu predpokladov na takýto prestížny medzinárodný post.



Úlohou všeobecného súdu je poskytovať výklad právnych predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo ich rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských krajinách Únie. Rozhoduje tiež právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Obrátiť sa naň môžu i jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie.