Opätovný lockdown je pre katolíckych biskupov veľkým sklamaním

Bratislava 25. novembra (TASR) – Opätovný lockdown je pre slovenských katolíckych biskupov veľkým sklamaním. Zákaz verejných bohoslužieb nepovažujú biskupi za primeraný a žiadajú jeho čo najskoršie odvolanie. Uviedli to v reakcii na nový lockdown spojený s plošným zákazom verejných bohoslužieb. TASR o tom informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



Biskupi vo svojom stanovisku tvrdia, že KBS od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. "Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané," uviedli biskupi.



Zároveň tvrdia, že lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. "Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie," poznamenali.



Dodali, že pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu, ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia.



Veriaci budú mať počas nasledujúceho obdobia lockdownu zakázanú skupinovú účasť na bohoslužbách. Premiér Eduard Heger (OĽANO) potvrdil, že individuálna pastoračná činnosť zostane povolená, teda veriaci budú môcť ísť na spoveď alebo na individuálne prijímanie. "Taktiež bude možné organizovať online sväté omše," povedal predseda vlády s tým, že istý počet ľudí, ktorý bude na tento účel potrebný, bude taktiež povolený.