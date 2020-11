Opatrenia by sa mali uvoľňovať pri vyššom týždňovom kĺzavom mediáne

Bratislava 13. novembra (TASR) - Hodnota týždňového kĺzavého mediánu, od ktorej závisí uvoľňovanie opatrení na Slovensku, sa má zvýšiť z 500 na 750 nových prípadov ochorenia COVID-19 za deň. Zároveň by mohol opäť začať platiť semafor, podľa ktorého by sa riadili opatrenia v regiónoch. Podmienkou je, aby v nemocniciach nebolo viac ako 2000 pacientov s ochorením COVID-19 alebo podozrením naň. Po rokovaní pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že by sa tak mala ľahšie dosiahnuť hranica, keď by sa mohli otvárať zatvorené prevádzky.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) priblížil, že na Slovensku by sa mali od pondelka (16. 11.) otvoriť kostoly, kiná, divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent, plavárne a fitnescentrá do šiestich osôb na 15 štvorcových metrov. Rovnako začne fungovať druhá hokejová a futbalová liga. Ich zápasy však budú bez divákov. Predseda vlády to označil za "mierny nádych slobody".



"Ešte dnes dokončíme vyhlášky na Úrade verejného zdravotníctva SR. Spravíme všetko pre to, aby to už dnes bolo zverejnené vo vestníku úradu vlády s tým, že by to platilo od pondelka," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Matovič ešte pripomenul, že ďalšie kolo testovania v súvislosti s ochorením COVID-19 bude v mestách a obciach, kde bola incidencia pozitívnych prípadov nad jedno percento. Zoznam samospráv dajú podľa Matoviča dokopy počas víkendu. Konať sa má cez víkend 21. až 22. novembra.