Opatrenia na očistenie justície predloží vláda v skrátenom konaní

Bratislava 16. novembra (TASR) - Opatrenia na očistenie justície predloží vláda na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Pôjde to teraz ako vlády návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, aby sme to mohli schváliť počas jednej nasledujúcej schôdze NR SR," povedal Pellegrini.



Skonštatoval, že vláda sa snaží svojimi krokmi prispieť k prinavráteniu dôvery ľudí v štát. Podľa jeho slov sa aj s ministerkou vnútra a policajným prezidentom snažia ukázať, že všetko, čo vypláva na povrch, sa dôkladne vyšetrí a nezametie pod koberec.



Pellegrini sa vyjadril aj k návrhu na predĺženie moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Poukázal na to, že prezidentka zákon vetovala a predĺženie moratória možno v parlamente tentoraz neprejde. Pôvodný zámer pri tomto návrhu mohol byť podľa neho dobrý. Myslí si, že diskusia zavedení kontrolných mechanizmov v súvislosti s prieskumnými agentúrami či metodikou prieskumov sa uberala správnym smerom. Podotkol tiež, že si nevie predstaviť 50-dňové moratórium na internete.



Prvé hlasovanie o moratóriu podľa neho nebolo tragické, vzhľadom na to, že ho podporili poslanci Smeru-SD, SNS a ĽSNS. "Neznamená to ani budúcu koaličnú spoluprácu, to odmietam," zdôraznil. Citlivejšie to však podľa neho bude pri najbližšom hlasovaní.



V súvislosti s podporou poslaneckých klubov pre jednotlivé návrhy sa vyjadril aj k stratifikácii nemocníc. "Neviem, či Smer-SD rokoval s ostatnými stranami o podpore nemocníc," povedal. Vysvetlil, že predseda Smeru-SD Robert Fico mohol mať od kolegov informácie, že návrh nepodporia, a preto požiadal ministerku zdravotníctva, aby reformu stiahla. "Nerobil by som z tejto informácie nejakú drámu," dodal s tým, že poslanci sa bežne na chodbách parlamentu alebo vo výboroch rozprávajú.



Pellegrini sa vyjadril aj k návrhu nezradeného poslanca Martina Fedora na schválenie obrannej a bezpečnostnej stratégie parlamentom. "Vládou prešla. Pre mňa ako predsedu vlády je záväzná a my sa ňou aj pri výkone našej práce riadime. Teraz sa nejakým spôsobom stratila medzi vládou a parlamentom," skonštatoval Pellegrini s tým, že parlament si o nej neželal rokovať. Dodal však, že NR SR na to právo má.



Z dlhodobého hľadiska sa však podľa neho Slovensko v tomto stave nemôže nachádzať a so stratégiou sa treba vyrovnať. Kým obranná stratégia nebude v parlamente schválená, nemôže podľa neho ani vláda robiť veľké zásadné rozhodnutia v súvislosti s dovyzbrojením armády.