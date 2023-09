Opatrenia pre COVID-19 podľa Palkoviča nateraz potrebné nie sú

Bratislava 13. septembra (TASR) - Súčasná epidemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 nenasvedčuje tomu, že by bolo potrebné zaviesť opatrenia. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča po stredajšom rokovaní vlády.



"V prípade, že by sa situácia dostala do toho, že nozokomiálne infekcie tohto charakteru nám začnú stúpať, tak, samozrejme, budeme musieť urobiť preventívne opatrenia," priblížil.



Počty prípadov chrípkových a chrípke podobných typov respiračných ochorení budú podľa neho na jeseň, v podovolenkovom období, rásť. "Rastie aj počet pozitívnych vzoriek z odpadových vôd," podotkol. Variant nového koronavírusu omikron sa podľa jeho slov dostal do takého typu mutácie, ktorý má zatiaľ predikovateľnú mortalitu aj chorobnosť.



V súvislosti s rušením mimoriadnej situácie pre ochorenie COVID-19 poznamenal, že ministerstvo zdravotníctva pripravilo všetky opatrenia tak, aby distribúcia liečiv aj nových typov vakcín bola zabezpečená. "Nastavili sme aj tie ostatné parametre tak, že v prípade, ak pacient bude potrebovať terapiu, tak ju dostane," dodal.