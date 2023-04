Opatrenia proti besnote skomplikovali situáciu útulkov na východe SR

Bratislava 4. apríla (TASR) - Opatrenia proti besnote skomplikovali situáciu útulkov na východe Slovenska. Upozornila na to predsedníčka občianskeho združenia Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Kritizuje Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS) SR, že útulkom finančne nepomáha s opatreniami proti besnote.



ŠVPS stanovila opatrenia pre Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Sobrance a Trebišov. "Žiadne zviera z útulkov a karantén z týchto okresov nemôže odísť na adopciu ani v rámci daného mesta bez splnenia povinných opatrení," poznamenala pre TASR Dugovičová.



V rámci útulkov Slobody zvierat sa opatrenia týkajú najmä útulku vo Veľkých Kapušanoch. Ten mesačne vynakladá približne 1000 eur na testy na protilátky proti besnote. Do konca marca to bolo okolo 3500 eur. Združenie v zastúpení útulkov preto požiadalo ŠVPS o zváženie možnosti preplácania testov pre zvieratá z útulku Veľké Kapušany. Veterinárna správa však žiadosť zamietla.



"Je známa skutočnosť, že štát žiadnym spôsobom roky nepodporuje útulky. Už bez tejto novej povinnosti bojujú s nedostatkom financií, stavy zvierat sú enormne vysoké a mnohým útulkom hrozí kolaps," povedala Dugovičová. Upozornila, že opatrenia proti besnote nechcú nijakým spôsobom zľahčovať.



Štátna veterinárna správa požaduje od vlastníkov zaočkovaných zvierat, aby najskôr na 30. deň po vakcinácii odobrali vzorky na vyšetrenie protilátok proti besnote - metódou titrácie neutralizujúcich protilátok. Urobiť to majú v akreditovanom laboratóriu. V prípade, že sú výsledky v poriadku, zvieratá môžu byť prevážané či adoptované.



"Zdôrazňujeme, že orgán veterinárnej správy nenariadil v zmysle národného plánu eradikácie besnoty povinnosť premiestňovať zvieratá z ohniska, respektíve oblastí, ktoré nie sú pomenované ako oblasti bez výskytu besnoty," uviedol pre TASR riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš s tým, že je to uvádzané ako právo. Nie je tiež podľa neho podozrenie na prípad besnoty ako u voľne žijúcich zvierat tak u spoločenských.



Na Slovensku sa minulý rok vyskytla besnota prvýkrát od roku 2016. Pozitívne prípady boli potvrdené v okrese Humenné u jazveca lesného a líšky hrdzavej. Besnotu potvrdili aj u nezačipovanej suky v karanténnej stanici v Trenčíne.