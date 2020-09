Opatrenia v červených a oranžových lokalitách SR by sa mali sprísniť

Bratislava 4. septembra (TASR) - Lokality, v ktorých je zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom, teda červené a oranžové okresy v rámci Slovenska, by mali prijať prísnejšie protiepidemiologické opatrenia. Dotknúť by sa mali napríklad obmedzení v interiéri. Po zasadnutí Pandemickej komisie vlády SR o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Priblížil, že obmedzenia sa budú týkať zákazu konania hromadných podujatí v interiéri od 23.00 do 6.00 h, s výnimkou svadieb do 150 osôb. Ďalej pandemická komisia odporúča zákaz konania hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb a interiéri nad 250 osôb. Odporučí tiež samospráve, aby vydala zákaz konzumácie alkoholu po 22.00 h a zákaz používania vodných fajok.



Na tzv. červenom semafore sú lokality Bratislava I a okres Michalovce. Na oranžovom sa nachádzajú Bratislava II, III, IV, V a okresy Pezinok, Senec, Tvrdošín, Dunajská Streda, Galanta, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabinov, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.