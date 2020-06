Opatrenia v kostoloch sa zmierňujú, rúška zostávajú naďalej povinné

Bratislava 3. júna (TASR) – Opatrenia v kostoloch sa od stredy zmierňujú. Povinná vzdialenosť dva metre medzi ľuďmi je zrušená a nahradí ju šachovnicové sedenie. Vyplýva to z uvoľňovania opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. TASR o tom informovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Naďalej zostáva povinnosť mať nasadené rúško na tvári v interiéroch a na hromadných podujatiach, teda aj v kostoloch. Táto povinnosť platí aj pre kňazov. Sväté prijímanie sa podáva do ruky. Zároveň platia všetky pravidlá hlavného hygienika pre verejné slávenia bohoslužieb.



Obmedzenia treba stále brať do úvahy pri plánovaní prvých svätých prijímaní či udeľovaní sviatosti birmovania. "Tam, kde je to možné a kde sa podarilo uskutočniť dostatočnú prípravu na udelenie sviatosti, je možné slávenie rozdeliť na viacero svätých omší v jeden deň, prípadne na viacero nedieľ," uviedla KBS.



Keďže stále nie je možná prítomnosť veriacich na bohoslužbách bez obmedzení, v platnosti zostáva dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. "Aj keď je veľmi pravdepodobné ďalšie uvoľňovanie vzhľadom na obmedzenie zhromažďovania, predpokladaný maximálny limit aj v nasledovných mesiacoch neprekročí 1000 ľudí. To treba vziať do úvahy pri organizovaní pútnych slávností," uviedla KBS s tým, že ak je nemožné limity dodržať, bude potrebné vopred hľadať riešenie alebo zvážiť aj zrušenie púte.