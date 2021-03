OPATRNE: Cestári upozorňujú na hmlu v Trstenej a Spišskej Starej Vsi

Bratislava 26. marca (TASR) - V lokalitách Trstená a Spišská Stará Ves by si mali dať vodiči pozor na hmlu, pre ktorú je dohľadnosť do 100 metrov. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejšom území môže byť miestami pokrytý utlačeným snehom do hrúbky jedného až troch centimetrov. Na vozovkách ciest I/67 odbočka Dedinky - Ostrá Skala, II/533 Gemerská Poloma - sedlo Súľová a II/535 odbočka Dobšiná - Palcmanská Maša je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.



Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, okrem horského priechodu Huty, kde je na vozovke miestami utlačený sneh do jedného centimetra. Na horskom priechode Vrchslatina sa podľa cestárov tvorí poľadovica.



Cesta III/2250 od Dolného Kubína na Bziny je z dôvodu zosuvu skál uzavretá do odvolania. SSC upozorňuje, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať poľadovica.