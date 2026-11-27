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OPATRNE: Na horskom priechode Donovaly je zľadovatený sneh
Cestári tiež varujú pred uzatvorením HP Vernár pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony. HP Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky a HP Donovaly pre tranzit nad 12 ton hmotnosti.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Na horskom priechode (HP) Donovaly je na ceste zľadovatený sneh hrúbky dvoch centimetrov. V lokalitách Štúrovo, Partizánske a Zvolen si treba dať pozor na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.
Cestári tiež varujú pred uzatvorením HP Vernár pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony. HP Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky a HP Donovaly pre tranzit nad 12 ton hmotnosti.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úsekoch diaľnic D2 Brodské - Bratislava Lamač, D4 Stupava - Devínska Nová Ves a rýchlostnej ceste R3 obchvat Tvrdošína, R4 obchvat Svidníka je na povrchu vozovky miestami kašovitý sneh.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne v hornatejších oblastiach Slovenska pokrytý čerstvým až utlačeným snehom, na cestách II/537 Podbanské - Tatranská Polianka a II/584 Srdiečko - Bystrá je v hrúbke štyroch až piatich centimetrov. V nižších oblastiach je vozovka prevažne mokrá.
Cestári tiež varujú pred uzatvorením HP Vernár pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony. HP Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky a HP Donovaly pre tranzit nad 12 ton hmotnosti.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úsekoch diaľnic D2 Brodské - Bratislava Lamač, D4 Stupava - Devínska Nová Ves a rýchlostnej ceste R3 obchvat Tvrdošína, R4 obchvat Svidníka je na povrchu vozovky miestami kašovitý sneh.
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne v hornatejších oblastiach Slovenska pokrytý čerstvým až utlačeným snehom, na cestách II/537 Podbanské - Tatranská Polianka a II/584 Srdiečko - Bystrá je v hrúbke štyroch až piatich centimetrov. V nižších oblastiach je vozovka prevažne mokrá.