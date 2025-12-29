Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OPATRNE: Na priechodoch Oravská Lesná a Príslop je čerstvý sneh

Na ilustračnej foto Príslop. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký. Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy.

Bratislava 29. decembra (TASR) - Na horských priechodoch Oravská Lesná a Príslop je vrstva čerstvého až kašovitého snehu do jedného centimetra. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk. Opätovne upozorňuje aj na padajúce skaly na horských priechodoch Donovaly a Šturec.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký. Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Vozovky sú suché, miestami vlhké až mokré. „V hornatejších oblastiach, najmä na severe územia Slovenska, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jedného centimetra,“ priblížila správa ciest.
