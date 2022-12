OPATRNE: Na takmer celom území Slovenska treba počítať s hmlou

Bratislava 16. decembra (TASR) - Na takmer celom území Slovenska treba počítať s hmlou. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Platiť by mali predbežne do soboty (17. 12.) do 9.00 h.



"Očakáva sa výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov," upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.



SHMÚ zároveň vydal na piatok večer aj výstrahu pred poľadovicou, ktorá platí pre takmer všetky severné okresy približne do polnoci. "Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodali meteorológovia.