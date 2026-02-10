< sekcia Slovensko
OPATRNE: Na týchto cestách hrozí poľadovica
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Na cestách II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, II/543 Červený Kláštor - Lysá nad Dunajcom a na cestách tretej triedy pri Haligovciach a Spišskej Starej Vsi hrozí poľadovica. Vodiči by mali počítať aj so zníženou dohľadnosťou do 100 metrov pre hmlu alebo zrážky v lokalitách sedlo Besník, Čertovica a Poprad. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.
Informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. „Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach ojedinele pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre,“ uviedla SSC.
Dodáva, že zjazdné sú aj horské priechody (HP), povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý, okrem HP Čertovica, Šturec, Donovaly a Besník, kde je na vozovkách vrstva kašovitého snehu hrúbky jeden až dva centimetre.
SSC vodičom zároveň pripomenula, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. Upozornila aj na padanie skál na horských priechodoch Donovaly a Šturec. Dodala, že priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky.
Obmedzenie pre vozidlá nad 12 metrov platí aj na úseku cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a na horskom priechode Fačkov. V zimnej sezóne sú zároveň pre všetky vozidlá uzavreté niektoré úseky ciest v okresoch Gelnica a Rožňava z dôvodu ich neudržiavania.
