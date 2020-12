OPATRNE: Pozor na vietor, poľadovicu aj snehové jazyky

Na mokrých a vlhkých cestách sa môže vytvárať námraza až poľadovica

V okrese Prievidza môže dôjsť k povodniam z trvalého dažďa

Bratislava 29. decembra (TASR) – V utorok sa môžu na viacerých miestach na Slovensku vyskytnúť vietor, poľadovica či snehové jazyky a záveje. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy.Výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi vydali meteorológovia pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okres Brezno a v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja. V týchto okresoch sa vo vyšších polohách očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť okolo 40 kilometrov za hodinu a v nárazoch od 65 do 85 kilometrov za hodinu.Na poľadovicu by si mali dať pozor najmä vodiči stredného a severného Slovenska.Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk informuje, že cesta III/2301 Zuberec - Zverovka je uzavretá pre padajúce stromy a silný vietor. Horské priechody Donovaly (cesta I/59) a Čertovica (I/72) sú uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov pre husté sneženie.Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na úseku diaľnice D1 Važec - Poprad-Tatry je na vozovke kašovitý sneh na hranici do troch centimetrov.Cesty prvej, druhej a tretej triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, v okolí Komárna suchý. Na strednom a východnom Slovensku je na vozovke miestami čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov. Na cestách I/72 Čertovica - Kráľova Lehota, II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso a na II/539 Mengusovce - Vyšné Hágy je miestami čerstvý sneh na hranici do piatich centimetrov, na ceste II/539 Podbanské - Tatranská Polianka je čerstvý sneh na hranici piatich až desiatich centimetrov.Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem horských priechodov Zbojská, Vrchslatina, Donovaly, Besník, Čertovica, Šturec, Fačkov, Huty, Chorepa, Súľová, Grajnár a Vernár, kde sa na vozovkách vyskytuje kašovitý až utlačený sneh do troch centimetrov.Pre silný dážď alebo silné sneženie je dohľadnosť do 100 metrov na D1 v okolí lokalít Považská Bystrica, Horný Hričov, Poprad, Košice, Moldava nad Bodvou a Milhosť. V okolí lokalít Ilava, Dobšiná, Štítnik, Rožňava a Plešivec fúka nárazový vietor. Silný vietor sa vyskytuje v oblastiach Šurany, Čadca, Liptovské Matiašovce, Štúrovo, Nové Zámky, Belá a Trstená.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal tretí stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa v okrese Prievidza. Informuje o tom na svojom webe.Meteorológovia vysvetľujú, že tretí stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý svojou intenzitou vážne ohrozuje aktivity človeka a môže spôsobiť škody veľkého rozsahu.Hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňami z trvalého dažďa platí pre okresy Nové Mesto nad Váhom a Partizánske. Výstrahu prvého stupňa vydali pre niektoré časti okresu Žilina a v okresoch Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Myjava.