OPATRNE PRI KÚPANÍ: Od júna evidujú záchranári 13 prípadov topenia sa

Bratislava 4. júla (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR eviduje od 1. júna do 3. júla celkovo 13 prípadov topenia sa v rámci celého územia SR. Z toho 12 pacientov transportovali do nemocnice. Úmrtia v tejto súvislosti OS ZZS neeviduje. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytol zástupca hovorcu operačného strediska SR Richard Bolješik.



OS ZZS odporúča nepreceňovať pri kúpaní svoje sily a navštevovať len zdravotne vyhovujúce vodné plochy. Radí tiež nepiť pri kúpaní či plávaní alkohol a nevstupovať do vody s otvorenými ranami, infekčným ochorením či horúčkou. „Do vody vstupujte pomaly, aby ste sa vyhli teplotnému šoku,“ dodali záchranári.



Pri malých deťoch podľa nich netreba zabúdať na bezpečnostné ochranné prvky, ako sú rukávniky alebo vesta. „Nespustite ich ani na sekundu z očí. Malé dieťa sa môže utopiť aj v plytkej vode, a to ani nie za minútu. Topenie je rýchle a tiché,“ upozornilo OS ZZS.



Zdôraznilo, že ľudia by sa nikdy nemali kúpať na otvorených vodných plochách počas búrky, prípadne ak sa blíži. Záchranári varujú aj pred skokmi do vody. „Keď skáčete do vody, v ktorej nevidno dno, nepoznáte hĺbku, prípadne sa v nej môžu nachádzať rôzne predmety, riskujete ťažké úrazy až s fatálnymi následkami,“ podotklo OS ZZS.