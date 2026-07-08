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OPATRNE: Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 42 okresoch
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili k utorku (7. 7.) v 42 okresoch. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe Ministerstva vnútra SR.
Výstraha momentálne platí pre okresy Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Šaľa, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Zlaté Moravce, Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Sabinov, Prešov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Trebišov.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.
Výstraha momentálne platí pre okresy Skalica, Senica, Malacky, Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Šaľa, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Zlaté Moravce, Levice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Sabinov, Prešov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Trebišov.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.