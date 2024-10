Operačné stredisko pre medveďa hnedého prijalo od júla 128 hlásení

Bratislava 6. októbra (TASR) - Operačné stredisko pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR od svojho vzniku v júli prijalo 128 hlásení. Z toho 20 bolo neopodstatnených. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a propagácie ŠOP. Ochranári zároveň neevidovali volania, ktoré ľudia prerušili pred ukončením telefonickej hlášky.



"Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR bol najčastejšie vyslaný do Žilinského kraja (Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš), Banskobystrického kraja (Hrochoť, Očová, Detva, Turecká) a Prešovského kraja (Vysoké Tatry, Štrba)," priblížil odbor komunikácie. Operačné stredisko rieši oznámenia o výskyte medveďa monitorovaním okolia, dohľadávaním jedincov v prípade dopravných nehôd, plašením a v krajnom prípade aj ich elimináciou.



Zásahové tímy sú podľa ŠOP v nepretržitom spojení s operačným strediskom prostredníctvom technológie poskytnutej prevádzkovateľom operačného strediska. Takto dostávajú aktuálne informácie o udalosti a mieste, kam sú vysielaní na zásah. "Zásah je ukladaný prostredníctvom špeciálnej technológie do informačných systémov a po jeho ukončení je vyhotovená zostava s priebehom udalosti a zásahu. Na všetky oznámenia vyráža Zásahový tím pre medveďa hnedého v zmysle určenej priority, prednosť majú mimoriadne udalosti," vysvetlili ochranári. Dodali, že operačné stredisko tiež priebežne vyhotovuje hlásenia pre zodpovedné osoby.



ŠOP zriadenie operačného strediska hodnotí pozitívne. Podľa vlastných slov to prispieva k profesionalizácii ich práce. "Z nášho pohľadu ide o posun pri riešení mimoriadnych udalostí, čo členom zásahového tímu vytvára priestor na prácu v teréne," skonštatovala.