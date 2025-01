Operačné stredisko: Prírodná ľadová plocha je pri raste teplôt rizikom

Bratislava 25. januára (TASR) - Prírodná ľadová plocha je pri náraste teplôt rizikom. Operátori tiesňovej linky 155 preto odporúčajú vyhýbať sa neznámemu prostrediu. TASR o tom informovala Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



Ľudia by sa mali po prírodných ľadových plochách vždy pohybovať iba v prítomnosti svedkov. Zároveň sa majú vyhýbať nesúvislej ľadovej pokrývke vodnej plochy a neznámemu prostrediu. "Volania na tiesňovú linku 155 z dôvodu, že sa pod niekým prepadol ľad, sa opakujú každoročne. Aj počas tejto sezóny sme už zaznamenali úmrtia z takýchto dôvodov. K podchladeniu a topeniu s následkom smrti môže prísť totiž v takýchto prípadoch doslova do niekoľkých minút," povedal riaditeľ OS ZZS SR Osama Al-Khaldi.



Lekár operačného strediska Martin Balko upozornil, že ak sú ľudia svedkami takejto situácie a chcú pomôcť do príchodu profesionálov, pre vlastnú bezpečnosť sa nikdy po ľade nemajú pohybovať behom či chôdzou. "Približovať sa môžeme opatrným posunom ležiac, ideálne s pomocou plochej plávajúcej pomôcky, napríklad s doskou, paddleboardom a podobne," vysvetlil Balko s tým, že v takýchto prípadoch je dôležité dbať aj na istenie záchrancu.



Po vytiahnutí človeka z vody je podľa OS ZZS dôležité najprv odstrániť pacientovi mokré oblečenie a zabezpečiť pasívny ohrev suchou dekou, prípadne termofóliou, ktorá je bežne dostupná v autolekárničke. Následne je potrebné čo najskôr presunúť pacienta do vyhriateho interiéru.



"Ak je pacient pri vedomí, je ideálne zabezpečiť mu teplý čaj, v žiadnom prípade však nie alkohol," uviedol Balko. V prípade, že pacient nie je pri vedomí a nedýcha, je potrebné okamžite po vytiahnutí z vody začať s resuscitáciou, predovšetkým masážou srdca, a pokračovať podľa inštrukcií operátora tiesňovej linky až do príchodu záchrannej zdravotnej služby.