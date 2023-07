OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 24. júla (TASR) - Novinky z oblasti duševného zdravia, gotickej romance, severského humoru či románu pre ženy rozšírili ponuku literatúry na pultoch slovenských knižných obchodov.



Klinická psychologička Julie Smith svojimi krátkymi videami o duševnom zdraví zaujala na sociálnych sieťach milióny užívateľov. Je totiž presvedčená, že rady zo sveta psychológie by nemali byť dostupné iba v odborných ambulanciách. Autorka prízvukuje, aby psychologická pomoc bola prístupná pre všetkých. Rozhodla sa preto svoje znalosti pretvoriť do novej knihy s názvom Prečo mi to nikto nepovedal?.



Pani Veštba z pera Magaret Atwood je paródiou na gotické romance. Joan Fosterová je ženou najmenej s dvoma identitami a prehnanou predstavivosťou. V detstve mala problémy s nadváhou, kompilovaný vzťah s matkou, zato veľmi dobre vychádzala s otcovou sestrou Lou. Pred skončením strednej školy utiekla z domu, udržiavala milenecký pomer so starším mužom, potom sa zaľúbila do bipolárneho Arthura, za ktorého sa neskôr aj vydala. Živila sa písaním brakových románov, ktoré tvorila pod pseudonymom. Keď sa však jej zbierka poézie nečakane stala literárnou senzáciou, Joan je zrazu nútená nafingovať vlastnú smrť a utiecť z rodného Toronta do Talianska, aby začala nový život.



Jonas Jonasson je tu opäť so svojím typickým humorom v románe Prorokyňa a trkvas. Do zániku sveta nezostáva veľa času. Aspoň podľa amatérskej astrofyzičky Petry, ktorá súdny deň vypočítala na 7. septembra 2011 o 20.21 h. Toto proroctvo ju nečakane spojí s pomerne jednoduchým Johanom, ktorý odmalička slepo obdivoval staršieho brata, a s dôchodkyňou Agnes, ktorá sa vydáva za mladú influencerku. Nesúrodá trojica sa v karavane vyberie do Ríma a majú poriadne naponáhlo. Musia toho ešte veľa stihnúť, ale ako to už býva, nič nejde podľa plánu. Dokonca ani koniec sveta.



Írka Ciara Geraghty je autorkou románu pre ženy Pravidlá cesty. Iris a Terry sú už roky najlepšie priateľky. Delia sa o životné strasti aj radosti a poznajú sa lepšie ako rodné sestry. Keď jedného dňa Terry nájde Irisin dom prázdny, okamžite vie, že sa niečo stalo. Potvrdí to aj list na rozlúčku, v ktorom Iris priznáva svoje úmysly. Hoci život vždy vychutnávala plnými dúškami, strach z nevyliečiteľnej choroby ju zavedie do Švajčiarska na známu kliniku, odkiaľ sa už neplánuje vrátiť. S tým sa však Terry odmieta zmieriť, a tak sa vydáva za ňou.