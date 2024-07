OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 22. júla (TASR) - Novinky z oblasti krimi, historickej aj erotickej romance či románu pre mladých dospelých rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Dvojica švédskych autorov detektívok Michael Hjorth a Hans Rosenfeldt prichádza s pokračovaním série s kriminálnym psychológom Sebastianom Bergmanom. Vina, ktorú nesieš je v poradí ôsmou knihou tejto série. Riksmord sa zmieta v kríze po tom, čo sa ukázalo, že jeden z jeho elitných členov je sériový vrah. Zatiaľ čo Vanja Lithnerová bojuje za záchranu svojho oddelenia, na prasacej farme neďaleko Västerasu sa nájde telo zavraždenej šesťdesiatročnej ženy. Odkaz na stene naznačuje, že čin bol spáchaný s jasným zámerom: zaujať pozornosť kriminálneho psychológia Sebastiana Bergmana.



Valerie Bowmanová je autorkou historickej romance Grófove lekcie. Kapitán David Ellsworth sa vrátil domov z bojiska a zistil šokujúcu správu - stal sa novým grófom z Elmwoodu. So sestrou sa teraz musí pohybovať v neľútostnej londýnskej smotánke. Vie, ako sa má správať vojak, dôstojník a brat, ale netuší, čo znamená byť grófom. Pomôcť mu môže len niekto, kto pozná svet elegantných plesových sál ako vlastnú dlaň. Lady Annabelle Bellhamová, mladšia sestra markízy, na požiadanie brata súhlasí, aby naučila novopečeného grófa z Elmwoodu dobrým manierom.



Vi Keelandová je podpísaná pod erotickou romancou Nerovná hra. Žena z tohto príbehu má záľubu dopĺňať fakty o mužoch do vzorca, vďaka ktorému si nájde ideálneho partnera ešte pred tridsiatkou. Otec, ktorého nikdy nepoznala, ju vo svojom závete ustanovil za spolumajiteľku profesionálneho futbalového klubu. Keďže o tomto športe dokopy nič nevedela, jeden z hráčov sa podujal, že ju doň zasvätí. Christian bol až hriešne pekný, sebavedomý, mohol mať každú ženu, na ktorú ukáže. Tvrdí však, že chce len ju a svojou náklonnosťou k nej sa netají.



Annie Crown je autorkou románu pre mladých dospelých Nočná zmena. Kendall Holidayová trávi piatkové večery na nočnej zmene v univerzitnej knižnici, obyčajne ponorená v zmyselnej romanci. Vie, že by sa mohla pridať ku kamarátkam a prehýriť s nimi víkend na večierkoch, viac jej však vyhovuje samota. Neskrýva sa, jednoducho len uprednostňuje ľúbostné romány, ktoré sú občas poriadne vzrušujúce. Všetko sa zmení, keď sa objaví Vincent Knight, kapitán basketbalového tímu so zraneným zápästím, nanič náladou a naliehavou žiadosťou. Potrebuje odporučiť vhodnú literatúru na hodinu, ktorú nenávidí. Vincent je pre Kendall nečakanou výzvou.