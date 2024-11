OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 11. novembra (TASR) - Novinky z oblasti svetovej klasiky, románu pre ženy, historického románu či klasickej detektívky rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Antoine de Saint-Exupéry je autorom románu Citadela. Je posledným z Exupéryho siedmich kníh a predstavuje zavŕšenie jeho románového diela. Nejde však o tradičný román s jasnou fabulou a sujetom, ale o súhrn a obraz autorovho celoživotného poznania vyjadreného impozantným spôsobom. Do myšlienky preniká silný lyrizmus a myšlienka zas oživuje poéziu naliehavosťou a pravdivosťou. Podľa autorových vlastných slov predstavuje knihu života, do ktorej vyústili všetky základné témy z jeho predchádzajúcich diel.



Adriana Macháčová je autorkou románu pre ženy Daj mi svoj strach. Hlavná hrdinka sa po traumatickom zážitku pohrúži do sebaobranného zabúdania. Monika Regentová žije v ilúzii, že jej tajomstvo nikdy nevypláva na povrch a rany osudu zahojí čas. Lenže čas je veľký klamár. O tom vie aj Monika svoje. Svet sa jej zrúti vo chvíli, keď jej dcéru hospitalizujú v nemocnici. Pred genetickým vyšetrením oboch rodičov jej nezostáva nič iné, iba vyjsť s pravdou von. Roman je zdrvený, keď sa dozvie, že nie je Rebekin biologický otec a láska k Monike sa zmení na nenávisť.



Heather Dune Macadam a Simon Worrall sú autormi historického románu Hviezdy im nepriali. Paríž 1940. Mesto svetiel okupujú nacisti. Symbolom vzdoru sa stáva umenie, kultúra a džez. Je ním však aj zakázaná láska, ako tá medzi židovskou študentkou umenia Annette Zelmanovou a začínajúcim básnikom a katolíkom Jeanom Jausionom. Mladí napriek počiatočnému odporu rodiny nachádzajú domov v bohémskom prostredí slávnej Café de Flore, kde sa stretávajú najväčšie osobnosti Latinskej štvrte. Ich príbeh, doplnený vzácnou rodinnou korešpondenciou, je svedectvom o tragédii holokaustu a živote obyčajných ľudí za okupácie.



Plavý kôň je klasická detektívka Agathy Christie. Historik Mark Easterbrook sa presťahuje do Chelsea, aby dokončil svoju novú knihu a vyrovnal sa so smútkom zo straty krstnej mamy lady Heskethovej-Duboisovej. Nečakane sa stane svedkom potýčky dvoch mladých dievčat a zakrátko jedno z nich, Thomasina Tuckertonová, náhle umrie zdanlivo prirodzenou smrťou, rovnako ako Markova krstná mama. Pátranie zavedie Marka do dedinky Much Deeping, kde sa v bývalom hostinci Plavý kôň usadili tri moderné čarodejnice, ktoré ovládajú čiernu mágiu a údajne vedia na diaľku privodiť niekomu smrť.