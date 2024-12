OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 16. decembra (TASR) - Novinky z oblasti historických románov, súčasnej romance či autobiografie rozšírili predvianočnú ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Andrej Štiavnický je autorom historického románu Prízrak Alžbety Bátoriovej. Najnovší a posledný román o krutej uhorskej magnátke Alžbete Bátoriovej vychádza až po jeho smrti (zomrel v roku 2023). Dej zavedie čitateľa do kráľovského mesta Prešporka, ktoré sa zmieta v tajomných vraždách a intrigách. Život v Hornom Uhorsku komplikujú aj prehlbujúce sa rozpory medzi katolíkmi a evanjelikmi. Kráľ Ferdinand III. Habsburský tuší, že chrabrý Juraj Rákoci, sedmohradské knieža, zamýšľa pomocou kozákov hajtmana Bohdana Chmeľnyckého najprv dobyť Poľsko a potom pripraviť Ferdinanda III. o trón. No oveľa väčšie nebezpečenstvo mu hrozí od mníšky Rosetty, ktorá nahovorila slabocha grófa Gabriela Ilešháziho na ťažký zločin.



Mariana Čengel Solčanská prichádza s historickým románom Milenec Adely Ostrolúckej. Adela, jediná dcéra pána Ostrej Lúky, spozná na návšteve u svojho strýka v Zemianskom Podhradí neobyčajného muža. Nesmierne príťažlivý básnik a filozof Ludevít sa búri voči vrchnosti, a preto ho považujú za vyvrheľa. Adela sa proti zdravému rozumu vášnivo zamiluje a musí vymyslieť, ako by hrdého a sarkastického muža dostala do svojej blízkosti. Nazdáva sa, že ak bude prinútený tráviť s ňou čas, začne jej lásku opätovať. Vo chvíli, keď sa zdá, že sa Adelinmu zámeru začína dariť, vypukne revolúcia a búrliváka Ludevíta strhne vír, ktorý navždy premení Európu.



Elsie Silver je autorkou súčasnej romance Bezchybný. Rhett je hviezdou profesionálneho býčieho rodea a rozhodne nemá povesť svätca. Dôjde to až do bodu, keď začne strácať sponzorov a musí preto konať a napraviť si imidž. Jeho agent vie, čo zaberie, a tak mu do konca sezóny zavesí na krk opatrovateľku - svoju vlastnú dcéru. Tá má dozerať na to, aby Rhett sekal dobrotu. Z jej prítomnosti Rhett nie je vôbec nadšený, no Summer sa mu postupne dostane pod kožu.



Všetko, čo viem o láske je autobiografická kniha britskej novinárky, spisovateľky a autorky Dolly Alderton. Jej skúsenosti s nástrahami lásky od prvého randenia až po divoké roky v Londýne sú napísané s nadhľadom, autorka píše o svojich "kamoškách", ktoré od školských čias vždy stáli pri nej a spoločne prekonávali fázy zlomených sŕdc či neskonalej romantiky.