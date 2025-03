OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 10. marca (TASR) - Novinky z oblasti historických príbehov, hororu, románu pre ženy či japonských legiend pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Angličanka Philippa Gregory je autorkou historického príbehu Kráľotvorcova dcéra. Je zasadený do obdobia mocenských bojov druhej polovice 15. storočia v Anglicku, známych pod názvom Vojna ruží. Mladučká Anna Nevillová, budúca kráľovná Anglicka, sa pre mocenské ambície svojho otca grófa z Warwicku ocitá v centre neľútostných bojov o anglický trón. Najprv ju otec vydá za lancasterovského princa Eduarda, syna rovnako mocibažnej kráľovnej Margaréty z Anjou, aby sa po ďalšej krutej bitke, v ktorej zahynie Eduard aj Annin otec, stala manželkou Richarda z Yorku, túžiaceho získať obrovské majetky a bohatstvo jej rodu.



Stephen King je autorom hororu s názvom Podpaľačka. Andrew a jeho žena Vicky sa počas štúdia ako dobrovoľníci zúčastnili na pokusoch, pri ktorých im podali údajne neškodnú drogu a následne ich podrobili psychologickým testom. V skutočnosti im vstrekli oveľa nebezpečnejšiu látku, novoobjavený syntetický hormón, ktorý radikálne ovplyvnil ich osobnosť a zanechal na nich vážne následky. Časť ľudí sa pri pokusoch zbláznila, časť zomrela, časť získala telepatické, prípadne telekinetické schopnosti. U Vicky sa tieto novonadobudnuté vlastnosti prejavili v menšej miere, zato Andrew získal schopnosť mentálnej dominancie. Špeciálna spravodajská služba sa usiluje využiť tieto schopnosti na vojenské účely, a tak sa Andrew a jeho rodina ocitajú na úteku.



Hana Repová prichádza s románom pre ženy Súkromné problémy. Denisových súrodencov nič neprekvapí viac, ako vyhlásenie, že sa musí ženiť. Nikto z nich totiž ani len netušil, že sa s niekým stretáva. Popravde, nestretáva. Denis vymyslel bláznivý plán, ako sa dostať z dlhu - plán, s ktorým jeho súrodenci Sebastian, Tina a Lilly rozhodne nesúhlasia. Jeho účasť v reality šou, na ktorej konci získa značný obnos peňazí, ale aj manželku, ich doslova šokuje. No Denis na túto kartu stavil všetko a je presvedčený, že to vyjde.



Kniha Mýty a legendy z krajiny vychádzajúceho slnka ponúkne mýty o stvorení, ľudové rozprávky aj strašidelné historky, ktoré zohrali veľkú rolu vo formovaní japonského národa. Približuje svet bohov a cisárskej rodiny, no zameriava sa aj na šintoistické legendy a budhistické príbehy.