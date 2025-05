OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 5. mája (TASR) - Novinky z oblasti klasickej detektívky, svetovej klasiky, obrazového sprievodcu aj obrázkového príbehu pre malých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Agatha Christie je autorkou klasickej detektívky Záhada modrého vlaku. Keď sa prepychový Modrý vlak blíži do stanice v Nice, sprievodca v lôžkovom vozni sa pokúša zobudiť cestujúcu Ruth Ketteringovú. Tá je však mŕtva, tvár má úderom znetvorenú na nepoznanie. Páchateľ unikol a z kupé zmizli aj vzácne rubíny. Vyšetrovania sa ujíma Hercule Poirot, ktorý zhodou okolností cestuje tým istým vlakom na Azúrové pobrežie. Hlavným podozrivým sa stáva manžel obete Derek Kettering, chudobnejúci šľachtic so širokým záberom mimo manželských záujmov, v ktorých prvé husle hrajú atraktívne dámy. Nebol by to však Poirot, keby sa uspokojil s jednoduchými riešeniami, čo sa mu ponúkajú.



Erich Maria Remarque je autorom svetovej klasiky Čierny obelisk. Príbeh hudobníka Ludwiga je zasadený do zložitých a ťaživých pomerov v Nemecku po prvej svetovej vojne, do sveta, kde je jedinou istotou smrť. Ludwig, ktorému mladosť vzala vojna, teraz pracuje vo firme vyrábajúcej a predávajúcej náhrobné kamene. Okolo neho je sústredených viacero svojráznych postáv, pred čitateľovými očami defiluje svet krčiem a kaviarní, dýcha atmosféra politických zrážok, šarvátok a spolkov, v ktorej sa rodil fašizmus. Ludwiga stretáva v spoločnosti kočujúcich umelkýň a spolu s ním prežíva úprimnú lásku k tajomnej Isabelle.



Susanna van Rose je autorkou publikácie Atlas Zeme. Tento obrazový sprievodca vysvetľuje, ako vznikla naša planéta Zem a ako sa v priebehu času mení zvnútra aj zvonka. Vďaka názorným ilustráciám čitateľ zistí, čo sa deje vnútri sopky či pod ľadovcom a ako hlbokomorské usadeniny vytvorili mohutné horské štíty. Dozvie sa, prečo gejzíry striekajú, prečo sa zem pri zemetrasení otriasa, kde sa vytvára zemská kôra a kde zaniká, ale aj to, ako vietor, dážď a ľad formujú krajinu.



Spisovateľka Ivona Ďuričová a ilustrátor Adrián Macho prichádzajú s novou obrázkovou knižkou Maľovaný výlet do Bratislavy. Novinka Maľovaný výlet do Bratislavy predstaví hlavné mesto malým cestovateľom a deťom z Bratislavy ukáže miesta, na ktoré sa možno s rodičmi ešte nestihli vybrať. Stojí za to navštíviť zoo, hrad, Dunaj či reštauráciu UFO.