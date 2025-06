OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 23. júna (TASR) - Príbeh nového pápeža, skutočný príbeh z Auschwitzu, román pre ženy či knižka pre detských čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Saverio Gaeta je autorom príbehu nového pápeža Lev XIV. Uplynul len krátky čas od 8. mája, významného dňa, keď sa prvýkrát v histórii stal hlavou katolíckej cirkvi Američan - Robert Francis Prevost. Prijal meno Lev XIV. a stal sa následníkom nesmierne populárneho a ľudského pápeža Františka. V knihe čitateľ spozná jeho životnú cestu, vízie a výzvy, ktorým čelí ako nástupca Františka. Lev XIV. stojí pred kľúčovou misiou: posilniť dedičstvo svojho predchodcu a viesť Cirkev ako maják nádeje na vlnách súčasného sveta.



Wendy Holden prichádza so skutočným príbehom Učiteľ z Auschwitzu. Uprostred temnoty koncentračného tábora Auschwitz stojí budova so stenami pomaľovanými jasnými farbami. Je to miesto, kde denne nachádzajú útočisko stovky židovských detí. Utekajú z preplnených barakov, aby sa aspoň na chvíľu mohli vrátiť do detských čias, spievať, tancovať a hrať sa. Tento malý kúsok neba v pekle bol dielom Fredyho Hirscha, mladého židovského učiteľa a väzňa, ktorý presvedčil nacistov, aby mu umožnili zmierniť vplyv najväčších hrôz tábora na deti.



Hana Repová je autorkou románu pre ženy Nestrať mapu k môjmu srdcu. Lorin svojmu kolegovi Benovi nikdy nevenovala veľkú pozornosť. Od prvého dňa vo firme totiž dával jasne najavo, že nestojí o priateľské vzťahy na pracovisku. Keď jej však celkom nečakane zachráni kožu a podrží ju v ťažkej emocionálnej situácii, spustí tým reťazovú reakciu, ktorú nečakala. Počas krátkeho spolunažívania v jej byte sa o nej dozvie viac, ako by si želala. Ale aj Ben má svoje tajomstvá. No prezradiť ich je ochotný len výmenou za tie jej.



Deťom je určená knižka Pavla Chodúra Psíček Eddie a prasiatko Hólms. Ide o veselé a napínavé dobrodružstvo dvoch statočných kamarátov a jedného nepodareného suseda. Šteniatko Eddie sa dostáva rovno z obchodu k malej Emmke, ktorá trávi letné prázdniny u starkých na dedine. Eddie postupne spoznáva neznáme pachy a zvieratká. Onedlho sa však psíček zoznámi aj so zvedavým prasiatkom Hólmsom. To ho zasvätí do pátrania po neznámych páchateľoch, ktorí po nociach na dvore nekradnú len vajíčka.