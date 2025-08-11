< sekcia Slovensko
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) – Novinky z oblasti krimi, psychologického trileru, historicko-politického trileru či knižky pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
M. W. Craven je autorom krimi príbehu Kreslo milosti. Detektív Washington Poe a nadaná analytička Tilly Bradshawová majú pomôcť vyšetriť prípad Cornelia Greena, ktorého priviazali k stromu a ukameňovali na smrť. Biskup z Carlislu ich požiada, aby zároveň preverili náboženskú skupinu Jóbove deti s pochybnými praktikami, ktorú mŕtvy založil. No čím hlbšie sa dostávajú, tým viac špiny a temnoty odhaľujú. Tilly sa zatiaľ trápi s nejasnými kódmi, ktoré má Cornelius vytetované. Zdá sa, že jeho vražda úzko súvisí s tragédiou, ktorá sa stala pred pätnástimi rokmi, keď mladé dievča zmasakrovalo celú svoju rodinu. Mŕtvol pribúda a aby toho nebolo málo, do prípadu sa pripletie tajomné kreslo milosti.
Claire Douglas je autorkou psychologického trileru Iná sestra. Úspešná biochemička Alice a jej sestra Tasha si na týždeň vymenia životy. Alice je vydatá v Londýne za podnikateľa Kylea, jej sestra Tasha si vzala Aarona, automechanika v mestečku Chew Norton. Alice a Kyle pozvú švagrovcov na týždennú „výmenu života“ do svojho výletného bytu v Benátkach, zatiaľ čo oni budú bývať v ich malomestskom byte. No už o pár dní je všetko inak. Kyla niekto zavraždí a Alice zraní. A potom Tasha dostane anonymný odkaz: „Mala si to byť ty“. Postupne sa ukazuje, že nič nie je také, ako sa zdá, ani sesterské puto, ani manželstvo, ani spomienky.
Robert Harris prichádza s románom Priepasť. Londýn 1914. Znudená mladá aristokratka Venetia Stanleyová si kráti čas tajným ľúbostným románikom s britským premiérom Henrym Asquithom. Európa však stojí na prahu vojny a zdanlivo nevinná aféra poblázneného politika dostáva v tieni nastávajúceho konfliktu oveľa temnejšie kontúry. Keď z vládneho kabinetu začnú unikať tajné dokumenty, vstupuje do príbehu postava mladého seržanta Paula Deemera zo Scotland Yardu, ktorý čoskoro dospeje k šokujúcemu odhaleniu.
Sabine Bohlmannová je autorkou knižky pre mladých čitateľov Môj lesný zápisník. Počúvaj svoje srdce. Dokonalý zápisník, ktorý prinesie domov vôňu a šum lesa. Tento zápisník poskytuje priestor na zaznamenanie všetkých čitateľových myšlienok, pozorovaní a snov. Či už sa túla po lese, alebo len sníva o prechádzke prírodou. Môže si doň napísať, nakresliť či nalepiť čokoľvek, čo vystihuje nielen les, ale aj seba.
