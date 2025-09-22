< sekcia Slovensko
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Susanne Lieder je autorkou románu pre ženy Agatha Christie.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Novinky z oblasti románu pre ženy, súčasnej romance, románu z druhej polovice 20. storočia či knižky pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Susanne Lieder je autorkou románu pre ženy Agatha Christie. Mladá Agatha sa túži stať koncertnou klaviristkou, ale nikdy nedosiahne veľký úspech. Aby unikla každodennej rutine, začne pre zábavu písať a zamestná sa v lekárni. Pri práci s rôznymi jedmi dostáva nápad na kriminálny príbeh o otrave, ktorý napokon spíše na papier. Odvtedy sa jej stálym spoločníkom stáva fiktívna postava súkromného detektíva Hercula Poirota, ku ktorému sa pridáva aj bystrá slečna Marplová. Medzitým Agatha stretáva Archibalda Christieho, čoskoro sa zosobášia a spoločne precestujú svet.
Lily Gold ponúka súčasnú romancu Pestúnka na roztrhanie. Bethany Ellisová nevie, z čoho zaplatí účty. Nemá rodinu, ktorá by ju podržala nad vodou, kým si nájde novú prácu a úspory sa pomaly, ale isto míňajú. Z hroziacej biedy ju vytrhne zaklopanie na dvere. Má troch sexi susedov a jeden z nich, dokonca bez košele, ju práve zúfalo prosí o po moc. Aká by to bola susedka, keby sa s ním ochotne nevybrala do jeho bytu? Jack, Sebastian a Cyrus majú šťastie v nešťastí. Keď im ich bývalá priateľka nechá na prahu dieťa, každému je jasné, že sami to nezvládnu. S opatrovaním detí má skúseností viac než dosť a chodiť do práce len o poschodie vyššie je jednoducho výhra.
Alena Sabuchová je autorkou románu Volajte ma Mandy. Mandy bola žena, ktorá veľmi voľne inšpirovala rozprávanie autorky. Stretli sa náhodne, keď hrala v jednom podniku, vieche. Meno Mandy je prezývkou, ktorú žena dostala v prvej polovici 20. storočia na južnom Slovensku, kde prežila detstvo a dospievala. Okrem jej príbehu v románe autorka spojila niekoľko ďalších príbehov reálnych ľudí. Celý román je situovaný do obdobia druhej svetovej vojny a jej konca a do obdobia druhej polovice 20. storočia.
Kniha Marianny Oravcovej Legendárni hrdinovia prináša detským i dospelým čitateľom skrátené a prerozprávané verzie známych i menej známych príbehov, z ktorých najstaršie boli pôvodne básnickými skladbami spievanými potulnými pevcami a bardami. Niektoré z príbehov prekypujú šibalstvom, iné sú na vážnejšiu nôtu a nie vždy v nich víťazí dobro. Zakaždým nám však ukazujú, že človek sa predsa len upiera k nádeji na lásku a spravodlivosť.
