OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 29. septembra (TASR) - Novinky z oblasti románu pre ženy, súčasnej romance, románu z druhej polovice 20. storočia či knižky pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Ariel Lawhon je autorkou historického románu Zamrznutá rieka. Hlavnou postavou je Martha Ballardová, pôrodná babica a liečiteľka, ktorá si vedie presné záznamy o obyvateľoch komunity. No od chvíle, keď sa nájde v rieke zamrznuté telo muža, a Marta tvrdí, že išlo o vraždu, musí začať bojovať so spoločenskými predsudkami, patriarchálnymi mocenskými štruktúrami a limitami, ktoré mali ženy v spoločnosti. Martha sa ocitá v konflikte s oficiálnymi autoritami - lekárom s formálnym vzdelaním, ktorý tvrdí, že išlo o nehodu. Rovnako so sudcami, obyvateľmi so spoločenským postavením, ktorí často znevažujú jej odborný úsudok a ignorujú jej svedectvo.
Úspešná slovenská autorka Michala Ries prichádza s novinkou - románom pre ženy Takmer dokonalá, ktorá rozpráva príbeh o tom, čo sa stane, keď si niekto vysníva dokonalú partnerku, no život mu do cesty prinesie jej úplný opak. Kamila a Robo sú absolútne protiklady. Kým on je zošnurovaný matematik plný príkazov a zákazov s excelovskou tabuľkou namiesto srdca, ona je živel, ktorý občas predáva zmrzlinu, chová kozy, včely, adoptuje postihnuté zvieratá a meria asi tak o 30 centimetrov menej, ako by si on predstavoval. Môže sa do nej zamilovať, aj keď ho neskutočne vytáča?
Martina Parker je autorkou detektívneho románu Cíťte sa tu ako doma. Arno Radeschnig vie, ako funguje turizmus v južnom Burgenlande. Aj to, že hostí do jeho nového wellness hotela môže nalákať najmä dobrá reklama. V pestrej skupine pozvaných blogerov a novinárov sa ocitne aj Vera Horvathová, zvedavá novinárka, ktorej sa pred rokom podarilo vyriešiť vraždu. Pobyt vo wellness vníma ako vítanú zmenu, avšak pohodlný relax sa rýchlo skončí, keď sa v hoteli nájde mŕtvola.
Mike Baranik je syn slovenských rodičov, ktorí emigrovali do Kanady. Z jeho pera je príbeh pre mladých Nebeská jedenástka vs. Svet bez futbalu. Dvanásťročný Tom - hlavný hrdina knihy má bohatých a vplyvných rodičov, ktorí futbal nenávidia a aby ho zo synovej hlavy nadobro dostali, neštítia sa ničoho - ani tých najnehumánnejších trestov. Keď sa už zdá, že všetko je nadobro stratené, zasiahne legendárny futbalový manažér. Jeho plánom je nájsť 11 detských futbalových talentov a urobiť z nich najlepšie mužstvo v dejinách ľudského i robotického futbalu - Nebeskú jedenástku.
