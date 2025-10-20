< sekcia Slovensko
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Majster severského krimi Jo Nesbo prichádza s drsnou novinkou Hodina vlka.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) – Novinky z oblasti severského krimi, detektívky, historickej drámy či psychologického príbehu pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Majster severského krimi Jo Nesbo prichádza s drsnou novinkou Hodina vlka. V aktuálnej novinke opustil autor starý kontinent a pozýva čitateľa do studeného amerického Minneapolisu, kde detektív Bob Oz nekonvenčnými metódami pátra po stopách sériového vraha. Život v zločineckej štvrti Minneapolisu nie je jednoduchý. Roztržky medzi drogovými kartelmi sú na dennom poriadku a doplácajú na ne aj bežní obyvatelia. Útok na obchodníka so zbraňami preto pôsobí ako zásah spravodlivosti. Všetky dôkazy naznačujú, že útočníkom bol sniper, po ktorom sa následne akoby zľahla zem. Prípadom sa zaoberá detektív Bob Oz, známy svojím cynizmom a nekonvenčnými metódami.
Bývalý policajný vyšetrovateľ Peter Šloser prichádza s ôsmou časťou série Páchateľ neznámy s názvom Rozsudok smrti. Bývalého manžela Alice Svrčekovej čoskoro prepustia z väzby. Zúfalá Alica sa bojí nielen o svoj život, ale aj o život ich spoločných detí. Jej aktuálny priateľ Holec – taktiež namočený do nelegálnych činností – pre ňu necháva zinscenovať jej vlastný únos a spoločne dúfajú, že polícia zo zmiznutia obviní bývalého manžela. Keď páchatelia naťahujú Alici na tvár čiernu masku, uvedomí si, že ju skutočne unášajú. Julo Tvrdý a jeho vyšetrovací tím majú opäť práce vyše hlavy.
Američanka V. E. Schwab je autorkou historickej drámy Uložte naše kosti do polnočnej pôdy. Španielsko 16. storočia, viktoriánsky Londýn, moderný Boston. Románom sa ako korene v podzemí vinú vzájomne prepletené osudy troch žien. Hoci ich narodenie oddeľujú storočia, spája ich niečo silnejšie – hlad, ktorý je viac než len telesný. Hlad po slobode, po láske, po možnosti byť sama sebou.
Z pera maďarského autora Mátyása Szöllősiho je príbeh detektívneho, rodinného a psychologického príbehu Fóbia. Uznávaná vedkyňa cestuje v podvečer nemenovanej svetovej pandémie na maďarský vidiek za ťažko chorou matkou. Nečakané odhalenie utajovaných faktov z histórie vlastnej rodiny ju donúti opustiť svet vedeckých teórií a konfrontovať sa s absurdnými stránkami každodenného života.
