OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Novinky z oblasti histórie Československa, spoločenského románu, románu zo súčasnosti či trileru pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Historik Martin Horička prináša precízne spracovaný pohľad na obdobie rokov 1945 - 1948, keď sa povojnové Československo ocitlo na historickej križovatke. V knihe So Sovietskym zväzom na večné časy s podtitulom Československo v područí Stalina sa zaoberá tým, ako sa demokratická a prozápadne orientovaná republika postupne dostala pod vplyv Moskvy a stala sa satelitom Sovietskeho zväzu - pričom dôsledky tohto vývoja ovplyvnili našu krajinu na nasledujúcich štyridsať rokov.
Román Maslo od oceňovanej japonskej autorky Yuzuki Asako je silne provokatívny a mnohorozmerný román, ktorý sa zaoberá témami kuchyne, sexuality, spoločenských očakávaní a extrémnej manipulácie. Gurmánska kuchárka Manako Kadžiová sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je obvinená zo sériových vrážd osamelých podnikateľov, ktorých údajne zviedla svojimi domácimi jedlami. Prípad uchváti celú krajinu, ale Kadžiová odmieta hovoriť s médiami a neprijíma nijaké návštevy. Keď jej však novinárka Rika Mačidová napíše list, v ktorom ju požiada o recept na hovädzí guláš, Kadžiová neodolá a odpovie jej. Rika je jediná žena v redakcii novín, pre ktoré píše.
Alica Cárska je autorkou fragmentárneho románu Posledné pomaznanie, v ktorom sa s nevídanou úprimnosťou spovedá zo zmätku vo vzťahoch i vo vlastnom vnútri. Načrtáva v ňom nielen témy hľadania lásky a vnútornej rovnováhy, ale rovnako otvorene rozpráva aj o materstve a o chorobe, ktorú vníma ako trest za hriechy mladosti. Napriek neľahkému osudu jej rozprávaniu nechýba nadhľad a hravosť. Z nevier, v ktorých v dvadsiatke hľadala únik z nešťastného manželstva, sa v tridsiatke stáva zlozvyk. Lenže na pozadí jej komplikovaných a zároveň príliš plytkých vzťahov začína niečo hlboko v nej bujnieť a dozrievať.
Tomáš Hlaváč v trileri Zostane iba popol pozýva čitateľov na strhujúcu cestu do hĺbky ľudskej mysle, kde sa stretáva trauma s nenávisťou, nádej s rezignáciou a bezohľadnosť s ničivými následkami. V tejto atmosfére všeobecného zmaru vyšetruje detektív Trevor Slater sériu záhadných rituálnych vrážd. Nad pátraním sa vznáša prízrak nacistického vedca, desaťročia unikajúceho spravodlivosti. V srdci bezcitného mesta miznú stovky životov bez povšimnutia a zúfalé hľadanie pravdy sa mení na neúprosný boj o prežitie.
