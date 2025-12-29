< sekcia Slovensko
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Daniel Silva je autorom trileru Vnútorná záležitosť.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Novinky z oblasti trileru, rodičovstva či príbehu pre deti pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.
Daniel Silva je autorom trileru Vnútorná záležitosť. Špičkový reštaurátor a legendárny špión Gabriel Allon musí vyriešiť dokonalý zločin. Chystá sa reštaurovať jeden z najvýznamnejších obrazov v Benátkach. Keď však na hladine Benátskej lagúny objaví telo záhadnej ženy, ocitne sa v centre dramatického zápasu o získanie strateného majstrovského diela Leonarda da Vinciho. Tento obraz, portrét krásnej mladej dievčiny, vyše sto rokov zapadal prachom v depozitári Vatikánskych múzeí, omylom pripísaný inému autorovi a skrytý pod bezcenným obrazom neznámeho autora.
Slovenský spisovateľ Tomáš Hlaváč v knihe Zostane iba popol pozýva čitateľov na strhujúcu cestu do hĺbky ľudskej mysle, kde sa stretáva trauma s nenávisťou, nádej s rezignáciou a bezohľadnosť s ničivými následkami. Atrocity je obrovská betónová megalopola, ktorá stelesňuje bezcitnosť. Je útočiskom všetkých ľudských nerestí a zároveň ich zdrojom, je miestom bez ľútosti, súcitu a empatie. V tejto atmosfére všeobecného zmaru vyšetruje detektív Trevor Slater sériu záhadných rituálnych vrážd. Nad pátraním sa vznáša prízrak nacistického vedca, desaťročia unikajúceho spravodlivosti. V srdci bezcitného mesta miznú stovky životov bez povšimnutia a zúfalé hľadanie pravdy sa mení na neúprosný boj o prežitie.
Kristína Tormová prichádza s knihou O rodičovaní - 14 rozhovormi s odborníkmi, s ktorými diskutuje o tom, ako zvládnuť rodičovstvo čo najláskavejšie. Ako sama hovorí, nie je to kniha o dokonalých rodičoch, ale o tých, ktorí sa každý deň učia milovať, zlyhávať a odpúšťať si. Medzi odborníkmi sú napríklad psychiatrička a terapeutka Natália Kaščáková, psychológovia Aleš Bednařík, Andrej Zemandl, Jana Zemandl, lektor kritického myslenia Martin Poliačik a mnohí iní. Táto publikácia je skvelým pomocníkom, ktorého by mal mať po ruke každý rodič. No je aj výborným čítaním o duševnom zdraví, sebaláske a sebauvedomení pre nerodičov.
Peter Bartoněk v príbehu pre mladých čitateľov Poklad pod hradným kopcom hľadá riešenie veľkej záhady, ktoré spustí vykopanie plechovej škatule v školskej záhrade. Stopy zavedú deti priamo pod hrad, kde je ukryté niečo neuveriteľné. Možno aj poklad.
