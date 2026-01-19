< sekcia Slovensko
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Novinky z oblasti súčasnej romance, klasickej detektívky, historickej romance či príbehu pre detských čitateľov pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Kirsty Greenwood je autorkou súčasnej romance Láska môjho večného života. Ak by Delphie už nebola mŕtva, určite by zomrela od hanby. Zadusiť sa hamburgerom z mikrovlnky a navyše v ohavnej nočnej košeli? Takto si svoju smrť rozhodne nepredstavovala. O to viac, keď sa v posmrtnom živote stretne s tým najpríťažlivejším mužom, akého kedy videla. No zdá sa, že ani jej uhorkovozelené ponožky, trápne tričko a poľutovaniahodné stravovacie návyky nie sú pre neho prekážkou. Problém nastáva až vtedy, keď Delphinu osudovú lásku pošlú späť na zem. Jeho čas ešte nenastal a Delphie sa s touto nebeskou administratívnou chybou odmieta zmieriť.
Z diela Agathy Christie je klasická detektívka 3× Hercule Poirot. V románe Vražda Rogera Ackroyda bohatý podnikateľ Roger Ackroyd zomrie rukou vraha, práve keď číta list, z ktorého sa má dozvedieť, kto vydieral ženu, ktorú miloval a s ktorou sa chcel oženiť. V tejto dramatickej chvíli prichádza na scénu Hercule Poirot. V Tragédii v troch dejstvách dôjde krátko po sebe k trom záhadným úmrtiam: najprv ktosi otrávi reverenda Babbingtona, potom príde o život lekár Bartholomew Strange a napokon otrávia jednu z jeho pacientok. Podarí sa Poirotovi rozlúštiť aj túto detektívnu hádanku?
Kerrigan Byrne je autorkou historickej romance Moje čierne srdce. Dorian Blackwell, prezývaný Čierne srdce z Ben More, je nemilosrdný darebák poznačený jazvami a zatvrdnutým srdcom. Ako jeden z najvplyvnejších mužov v Londýne sa nezastaví pred ničím, aby dosiahol svoje ciele - a teraz zatúžil po krásnej a nevinnej vdove Farah Mackenzieovej. Dorian jej predloží škandalózny návrh. Ak sa za neho vydá, získa jeho ochranu a na oplátku mu pomôže pomstiť sa jeho nepriateľom.
Detským čitateľom je určená knižka Francesa Hodgsona Burnetta Malý lord. Cedric Errol žije so svojou milujúcou matkou v skromných podmienkach v Amerike. Ich pokojný život sa zmení, keď sa Cedric dozvie, že je dedičom anglického šľachtického titulu a má odísť do Anglicka, aby sa stal nástupcom svojho bohatého, no chladného starého otca, grófa z Dorincourtu. Napriek nedôvere a predsudkom grófa si Cedric svojou nevinnosťou, dobrosrdečnosťou a úprimnosťou postupne získa nielen jeho srdce, ale aj priazeň ľudí okolo seba.
